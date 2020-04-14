LG Velvet Akıllı Telefon Modeli Ortaya Çıktı!

Güney Koreli firmanın akıllı telefon piyasasındaki girişimleri hız kesmeden devam ediyor. LG G9 ThinQ modelinin orta-üst segment olarak tanıtılacak olmasıyla birlikte şirketin orta segment üzerinde aşırı yoğunlaşacağı LG Velvet akıllı telefon modeliyle de tescilleniyor.

LG Velvet Modeli Nasıl Olacak?

Tasarımlarıyla ilgili olarak da sızıntısı yapılan yeni akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Görsellere baktığımızda ön tarafı kaplayan tam ekran ve arka tarafta tek arka kamera ile birlikte 3 sensör dikkat çekiyor.

Ekranla ilgili olarak tahminlerde FHD+ çözünürlük ve Full Vision ekran formatının olacağı düşünülürken RAM, işlemci ve depolama tarafında kesin bir şey söylenemiyor. Akıllı telefonun tanıtımıyla ilgili olarak tıpkı LG G9 ThinQ modeli gibi 15 Mayıs 2020 tarihi işaret ediliyor.