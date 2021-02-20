LG Velvet Android 11 Beta Güncellemesi Başladı!

Güney Koreli şirketin amiral gemisi akıllı telefonu LG Velvet Android 11 Beta güncellemesini almaya başladı. Şu an için kendi ülkesindeki modellere Beta sürümünü dağıtan firma, bu aşamalar sonrası kararlı sürümü hazırlayıp tüm dünyaya dağıtmaya hazırlanıyor.

LG Velvet Android 11 Beta Güncellemesi

Güncellemeyle daha yeni ve daha hızlı bir performans göstermesi istenilen LG Velvet amiral gemisi için çalışmalar başlatıldı. Güney Kore’de yapılan Beta sürümü dağıtımla birlikte başlangıcı yapan firma, gelecek günlerde adım adım kararlı sürüme ilerleyerek güncellemeyi tüm modelleri için hazır hale getirmek için gayret ediyor.

Güncellemeyle ilgili detaylar kağıt üzerinde bilinse de bazı yenilikler dikkat çekmeyi başarıyor. Daha işlevsel bir kullanım deneyimi sunmayı planlayan güncellemede kısayollar dikkat çekiyor. Güncellemeyle ilgili temel bilgilere bakıldığında Beta sürümün v20c versiyonu ile dağıtıldığı ve yaklaşık 2.25 GB boyuta sahip olduğu görülüyor.

Güncellemeyle gelen birkaç özellik şöyle sıralanıyor;