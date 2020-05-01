Akıllı telefonun tanıtımına hazırlık yapan Güney Koreli şirketin yeni isimli modeli LG Velvet canlı canlı görüntülendi. Birçok teknik özelliğiyle birlikte tasarımı da kesinleşen akıllı telefonun tanıtılacağı gün merakla bekleniyor.

LG Velvet Canlı Paylaşıldı

LG Velvet akıllı telefon modeli ile ilgili bilgileri tekrar tazelememiz gerekirse canlı canlı paylaşıldıktan sonra tasarımının kesinleştiğini söyleyebiliriz. Ön tarafta damla çentikli ekran ve arka tarafta dikey konumlandırılmış şekilde 3 kameralı sadece tasarıma sahip olacak modelin tanıtımına yaklaşılıyor.

Akıllı telefonun ekran özelliğine baktığımız zaman bizleri 6.8 inç büyüklüğünde 1080p FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran karşılayacak. Ekran çoğu akıllı telefondan farklı olarak uzun olmasını borçlu olduğu 21:9 Full Vision özelliğiyle gelecek. Tasarımda yer almayan güvenlik önlemi parmak izi okuyucusu da ekrana gömülü olarak kullanıcılara sunulacak.

Donanımda orta-üst segment kabiliyetinde olacak telefonda Qualcomm Snapdragon 765G çipseti kullanılacak. 8 çekirdekli olan bu çekirdeğe performansta Adreno 620 GPU grafik birimi yardım edecek. Depolama tarafında 128 GB hafıza ile gelecek yeni modelde tam 8 GB RAM kapasitesi bulunacak. Telefonun hafızası micro SD kart ile 2 TB‘a kadar arttırılabilecek.

Kameraları tarafında her zaman iddialı olan firmanın yeni akıllı telefonunda 16 MP çözünürlüğünde tek selfie kamerası yer alacak. Arka kameralarında ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde olacak modelin 2.kamerası 5 MP çözünürlükte geniş açılı olurken 3.kamerası da 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ile gelecek.

İşletim sistemi tarafında Android 10 ile kutudan çıkacak yeni akıllı telefon LG Velvet’in batarya kapasitesi tam 4300 mAh olacak. Batarya anlamında ve işletim sistemi tarafında oldukça uyumlu olması beklenen modelin uzun süreli kullanımlarda memnun edeceği düşünülüyor.

Güney Koreli şirket, yeni akıllı telefonunun tanıtımını 7 Mayıs 2020 tarihinde yapacak. Fiyatı konusunda tahminlerde bulunan yabancı kaynakların yaptığı paylaşımlara göre LG Velvet piyasaya 700$ civarında satışa sunulacak.