LG Velvet Duvar Kağıdı İndir

Yeni tanıtılan akıllı telefon modeli LG Velvet ile ilgili resmi olarak duvar kağıtları paylaşıldı. Paylaşılan duvar kağıtları tüm akıllı telefonlar için geçerli halde sunuldu. LG Velvet duvar kağıdı koleksiyonu 16 parça şeklinde oluşturuluyor. Birbirinden güzel duvar kağıtlarını siz de telefonunuz da deneyip kullanabilirsiniz.

LG Velvet Duvar Kağıdı

Uzun süren sızdırılan bilgilerle haberi oldukça çok yapılan yeni akıllı telefon modeli LG Velvet’in birbirinden güzel duvar kağıtları akıllı telefon kullanıcıları için paylaşıldı. Paylaşılan koleksiyonda yer alan 16 duvar kağıdı, çözünürlük olarak telefonun sunduğu 1080p FHD+ şeklinde kullanılabiliyor. Aşağıdaki birkaç örneği bulunan duvar kağıtları ile ilgili indimeyi yapmak için aşağıdaki linke tıklayarak telefonunuza indirebilir ve istediğiniz duvar kağıdını kullanabilirsiniz.

LG Velvet Duvar Kağıdı Koleksiyonu İndir

Kısaca LG Velvet akıllı telefon modeliyle ilgili teknik özelliklerden bahsedecek olursak, cihazın ekranı 6.8 inç büyüklüğünde geliyor. Büyük ve uzun bir ekranı olan modelin ekran formatı 21:9 Full Vision olarak sunuluyor. Çözünürlük tarafında kısıtlamaya giden firma, bu modelinde 1080p FHD+ çözünürlük sunuyor.

İşlemci tarafında biraz burukluk yaşatan akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 765G çipsetiyle performans gösteriyor. Depolama tarafında 128 GB hafızayla gelen modelin 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Kamera tarafında 3 arka kamerayla gelen modelin 48+5+2 MP çözünürlüğünde 3 lensi yer alıyor. Ön tarafta tek kamerası bulunan telefonun bu lensi 16 MP çözünürlük sunuyor.

İşletim sistemi Android 10 ile gelen modelde batarya kapasitesi 4300 mAh olarak bizleri mutlu ediyor. Yaklaşık 735$ fiyat etiketi bulunan akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Duvar Kağıdı Örnekleri