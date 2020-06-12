LG Velvet LTE Modeli Ortaya Çıktı!

Yeni akıllı telefon modeli LG Velvet ile ilgili bir varyant daha ortaya çıktı. Tanıtımı gerçekleştirilen amiral gemisi akıllı telefonun LG Velvet LTE adında bir modeli daha geliyor.

LG Velvet LTE Geliyor

Yeni bilgileri sızdırılan akıllı telefon modelinin teknik özelliklerine baktığımızda benzer özellikler karşımıza çıkıyor. Ekran tarafında 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekranla gelen telefonun 21:9 Full Vision ekran formatı bulunuyor.

Donanım tarafında da hiçbir değişiklik bulunmayan yeni modelin işlemcisi Qualcomm Snapdragon 765G olacak. Grafik biriminde Adreno 620 GPU ile güçlenecek telefonda 128 GB depolama birimi yer alırken 6 GB RAM kapasitesi bulunacak. LG Velvet modelinde ise 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

Batarya kapasitesi 4300 mAh olan modelin işletim sistemi Android 10 olarak kutudan çıkacak. Kamera özelliklerinde arka kameraları 48+8+5+2 MP şeklinde olan modelin ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde yer alacak. Şebeke tarafında adından da anlaşılacağı gibi LTE bandıyla gelen modelde parmak izi okuyucu ekrana gömülü olarak gelecek.

Tüm dünyanın 5G bandına geçmeye hazırlandığı bu süreçte LG firmasının LTE bir modeli çıkarmasının nedeni pek anlaşılmasa da fiyat olarak biraz daha uygun olacağı söylenebilir. Firmanın yeni tanıttığı amirali LG Velvet, piyasaya 735$ fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan modelin Güney Kore’de başlatılan satış politikası, Amerika ve Avrupa olarak da belirlendi.