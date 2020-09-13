LG Velvet Quiz Yarışması Başladı!

LG Electronics’in katkılarıyla hazırlanan Quiz yarışmasıyla şanslı kişiye LG Velvet amiral gemisi akıllı telefon hediye edilecek. Yarışma, LG Türkiye tarafından akıllı telefonun bir videosu üzerinden oluşturulan sorularla hazırlandı.

LG Velvet Yarışmasına Katılım Koşulları

Yarışma 8 Eylül 2020 – 21 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Velvet tanıtım videosunu seyrederek, sorulan tüm seçmeli sorulara doğru cevap verip ve “ Velvet ile tarzını en iyi nasıl yansıtırsın? ” sorusuna en kreatif yorum yapanlar arasından kazananlar belirlenecektir.

” sorusuna en kreatif yorum yapanlar arasından kazananlar belirlenecektir. Yarışmada 1 adet LG Velvet ve 1 adet LG PL2 Bluetooth hoparlör hediye edilecektir.

ve hoparlör hediye edilecektir. Kazananlar 23 Eylül 2020 tarihinde www.lgkampanya.com.tr yarışma sayfasında açıklanacaktır.

tarihinde yarışma sayfasında açıklanacaktır. Her kullanıcının sadece 1 defa yarışmaya katılma hakkı bulunmaktadır.

Kazanılan hediyenin size ulaştırılması için sisteme; Ad Soyad, Telefon Numarası, Adres, İlçe, Şehir, Posta Kodu, ve e-Posta Adresi girilmesi zorunludur.

girilmesi zorunludur. Sisteme kişisel bilgilerini doğru olarak girmeyen kullanıcıya hediyesi gönderilmeyecektir.

Kişisel bilgiler hiçbir sebeple üçüncü partiler ile paylaşılmayacak ve gizli tutulacaktır.

Sadece yarışma koşullarını kabul edip onaylayan kullanıcılara hediyesi gönderilecektir.

Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz.

Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.

Tüm kişisel bilgileriniz 31.12.2022 tarihi itibari ile sistemden silinecektir.

Yarışmaya LG Electronics Ticaret A.Ş. çalışanları katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ödülleri verilmez.

Kullanıcılar, LG Electronics Ticaret A.Ş.’ye açıkladıkları içeriklerin yasaların izin verdiği her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda LG Electronics’in münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

LG Electronics Ticaret A.Ş.’in Yarışma şartlarını değiştirme, yarışmayı durdurma, sona erdirme ve süresini değiştirme hakkı saklıdır.

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LG Velvet Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefon modelinin ekran tarafına baktığımızda tasarımda damla çentikli ekran ile geldiği görülüyor. Boyutu 6.7 inç olacak telefonun ekranı 21:9 Full Vision ekran formatı sağlayacak. Çözünürlüğü 1080p FHD+ olarak gelen telefonun ekran teknolojisinde IPS LCD yer alacak.

Donanım tarafına baktığımızda akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 765G işlemci yer alacak. Grafik biriminde Adreno 620 GPU ile gücünü alacak modelin 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi olacak. Bu depolama kapasitesi, micro SD kart desteğiyle birlikte 2 TB‘a kadar yükseltilebilecek.

Kamera tarafında toplam 4 kamerası bulunan akıllı telefonun ön tarafında 16 MP çözünürlüğünde tek selfie kamerası yer alacak. Modelin arka tarafına baktığımızda bizleri 3 kamera karşılayacak. Bunlardan ilki 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 5 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü kamerası olacak.

Akıllı telefonun işletim sisteminde Android 10 yüklü gelecek ve batarya kapasitesi tam 4300 mAh olacak. Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılık olarak IP68 sertifikası bulunacak.