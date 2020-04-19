LG Velvet Tasarım Videosu Yayınlandı!

Güney Koreli şirketin yeni akıllı telefon modeli LG Velvet tasarım videosuyla bir kez daha karşımıza çıktı. Firmanın orta segmente hitap edeceği yeni cihazıyla video içerisinde tüm tasarım hatları kesin olarak belli oldu.

LG Velvet Tasarım Detayları Göründü

Akıllı telefonla ilgili olarak çok fazla teknik özellik detayı bilinmese de damla çentikli ekran tasarımıyla geldiğiniz görebiliyoruz. 2020 yılında olmamıza rağmen çentikten vazgeçmeyen LG firmasının yeni telefonunda 21:9 oranında Full Vision ekran formatı kullanımı devam ediyor.

Tasarıma baktığımızda ekranın yanında veya arkasında parmak izi olmadığı görülüyor. Muhtemel olarak firmanın parmak izi teknolojisini ekrana gömülü olarak sunacağını söyleyebiliriz. Akıllı telefonun Google Asistan tuşu sol tarafta yer alırken güç tuşu ise sağ tarafta konumlandırılıyor.

5G teknolojisiyle birlikte gelecek olan akıllı telefon modelinde işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 765G yer alacak. Telefonun sol arka tarafına konumlandırılan 3 kamera ile sade bir tasarım sergileyen akıllı telefon, bu kamera özelliklerini 48+5+2 MP olarak sunacak. Ön tarafta tek selfie kamerası, bizleri 16 MP çözünürlüğünde lens ile karşılayacak.

İşletim sistemi tarafında Android 10 ile birlikte kutudan çıkacak modelin batarya kapasitesi 4000 mAh olarak gelecek.

Telefonun tanıtım tarihi olarak 15 Mayıs 2020 Cumartesi günü işaret edilmeye devam ediliyor. LG G9 ThinQ yerine başlayan yeni isimli akıllı telefonun satış fiyatının ise tahmini olarak 660-740$ arasında olacağı söyleniyor.