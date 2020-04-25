LG Velvet Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Güney Koreli şirketin yeni akıllı telefon modeli LG Velvet ile ilgili sona yaklaşılıyor. Son olarak tasarım videosu paylaşılan yeni akıllı telefon modeli LG Velvet teknik özellikleri ile karşımıza çıkıyor.

LG Velvet Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefon modelinin ekran tarafına baktığımızda tasarımda damla çentikli ekran ile geldiği görülüyor. Boyutu 6.7 inç olacak telefonun ekranı 21:9 Full Vision ekran formatı sağlayacak. Çözünürlüğü 1080p FHD+ olarak gelen telefonun ekran teknolojisinde IPS LCD yer alacak.

Donanım tarafına baktığımızda akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 765G işlemci yer alacak. Grafik biriminde Adreno 620 GPU ile gücünü alacak modelin 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi olacak. Bu depolama kapasitesi, micro SD kart desteğiyle birlikte 2 TB‘a kadar yükseltilebilecek.

Kamera tarafında toplam 4 kamerası bulunan akıllı telefonun ön tarafında 16 MP çözünürlüğünde tek selfie kamerası yer alacak. Modelin arka tarafına baktığımızda bizleri 3 kamera karşılayacak. Bunlardan ilki 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 5 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü kamerası olacak.

Akıllı telefonun işletim sisteminde Android 10 yüklü gelecek ve batarya kapasitesi tam 4300 mAh olacak. Telefonun suya ve toza karşı dayanıklılık olarak IP68 sertifikası bulunacak. Tanıtımı 7 Mayıs 2020 tarihinde Güney Kore’de planlanan telefonun fiyatı ise tahmini olarak 700$ civarında olacağı söyleniyor.