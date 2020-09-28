LG Velvet Türkiye Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG Velvet Türkiye topraklarına ulaştı. İlk olarak aşamalı şekilde Amerika’da satışa sunulan yeni modelin Avrupa ülkelerinde sırayla satışa sunularak ülkemiz için de mağazalarda yerini aldı. Özellikleriyle farklı bir segment olarak nitelendirilen telefonun fiyatı ise oldukça şaşırtıcı geliyor.

LG Velvet Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefonun teknik özelliklerinde 6.8 inç büyüklüğünde ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran firmanın sağlamış olduğu 21:9 Full Vision formatında olup POLED teknolojisi ile geliyor. Ekranda Gorilla Glass teknolojisi olduğu söylenirken sunduğu çözünürlük ise FHD+ oluyor.

Donanım tarafına indiğimizde yonga setinde Qualcomm Snapdragon 765G çipseti yatan telefonda Adreno 630 GPU bulunuyor. Depolama kapasitesi 128 GB olan modelde 6 GB RAM belleği yer alıyor. Batarya kapasitesi 4300 mAh olan akıllı telefonun işletim sistemi Android 10 olarak kutudan çıkıyor.

Kamerada çok iddialı olan Velvet, arka tarafta 3 kamera ile geliyor. Ana kamerası 48 MP olan telefonun 2.kamerası 8 MP çözünürlüğüyle geniş açı sunarken 3.kamerası ise 5 MP çözünürlüğüyle derinlik(bokeh) efekti sağlıyor. Ön tarafta ekrana gömülü şekilde tek selfie kamerası bulunduran telefonun bu lensi ise 16 MP çözünürlüğüyle kalitesini ortaya koyuyor.

Akıllı telefonun kendi toprakları olan Güney Kore’de satış fiyatı 734$ olarak belirtilmişti. Bu fiyatı şu anki dolar kuruyla ülkemiz parasına çevirdiğimizde yaklaşık 5720 lira olarak çevriliyor. Bu fiyatın üstüne bi’ton vergileri eklediğimiz zaman akıllı telefonun Türkiye fiyatı 7499 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonun satışı, bilindik internet sitelerinde (HepsiBurada, GittiGidiyor, N11 vs.) ve Turkcell, Türk Telekom ile Vodafone mağazalarında aktif olarak gerçekleştiriliyor.