LG W Serisi Akıllı Telefonlar Geliyor!

LG’nin yeni akıllı telefon serisiyle ilgili ilk paylaşım gerçekleştirildi. Yapılan paylaşımda yabancı kaynağın belirttiği notlara göre yeni LG W serisi orta segment için geliyor.

LG W Serisi Neler Getiriyor?

Yeni W serisiyle ilgili yapılan açıklamaya göre bu seriye ait akıllı telefon modellerinin kamera konumlandırılmasına bakıldığında Huawei P serisini andırdığı görülüyor.

Akıllı telefon serisiyle ilgili arka tasarıma baktığımızda 3 arka kamera bizi karşılıyor ve ortada bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

İşlemci tarafında 12 nm’lik bir yonga setiyle geleceği söylenen serinin Helio P60 ya da Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisini kullanacağı belirtiliyor.

Ekran tarafında farklı olmayan bir tasarım ile gelecek serinin su damlası çentikli ekran ile geldiği görülüyor. Çözünürlüğü bilinmeyen ekranın 19,5:9 Full Vision formatında geldiği net bir şekilde görülüyor.

Batarya kapasitesi 4000 mAh olacak serinin hangi işletim sistemi ile geleceği bilinmiyor. Giriş tarafında USB Type-C bulundurması muhtemel olan seride Android 9.0 Pie işletim sisteminin yüklü olması bekleniyor.

Yeni akıllı telefon serisi, Hindistan’da yapılan lansmanda tanıtıldı. Şu an için Amazon India web sitesinde satışı sunulan akıllı telefon serisinin ön siparişi alınıyor. Resmi satış fiyatıyla ilgili bilgisi bulunmayan W serisinin 300-400$ arası bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon serisinin diğer marketlerde özellikle Avrupa ülkelerinde raflardaki yerini alıp almayacağı ise kesin olarak bilinmiyor.