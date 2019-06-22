W serisinin yeni akıllı telefon modeli LG W10 tanıtım tarihi belli oldu. Daha önce teknik özellikleri Android Enterprise tarafından sızdırılan akıllı telefonun Hindistan’da tanıtılacağı tarih kesinleşti.

LG W10 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Ekran tarafında 6.2 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelecek LG W10, işlemci tarafında bizlere Qualcomm Snapdragon 439 ile performans sağlayacak. Depolama tarafında 32 GB hafıza barındıracak yeni modelde 3 GB RAM kapasitesi bulunacak. Batarya kapasitesi 4000 mAh olarak belirtilen akıllı telefonun kutudan işletim sistemi Android 9.0 Pie yüklü olarak çıkacağı biliniyor.

Kamera tarafında her iki tarafta da tek lens ile gelen W10‘un özellikleri konusunda bir bilgi bulunmuyor. LG G7 ThinQ ve LG G7 Fit modeline benzerliğiyle ilgi çeken akıllı telefonun tanıtımı Hindistan’da gerçekleştirilecek. Yapılacak tanıtımla satışa da hemen çıkarılacak akıllı telefon 26 Haziran‘da görücüye çıkacak.

Satış fiyatı konusunda bir bilgi bulunmayan akıllı telefonun tahmini satış fiyatının 150$ olacağı söyleniyor. Akıllı telefon serisiyle ilgili olarak W10 haricinde akıllı telefonun tanıtılıp tanıtılmayacağı merak konusuyken akıllı telefonun işlemci tarafında Snapdragon 439 ile gelmesi de tepkileri biraz topladı.

LG W10 haricinde yabancı kaynaklarca belirtilen detaylara göre en az 3 modelin olacağı ve bu modeller arasında kamera, depolama ve RAM birimleri tarafında farklılık olacağı bilgisi paylaşılıyor. W10 modelinin özelliklerine bakıldığında serinin ilk modeli olabileceği kanısında duruluyor.