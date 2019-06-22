LG W10 Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

W serisinin üyelerinden biri olan LG W10 modeliyle ilgili bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin detaylarına bakıldığında akıllı telefonun teknik özelliklerinin ortaya çıktığı görülüyor. Orta segmente hitap edecek modelin tek sıkıntılı özelliği ise işlemcisi oluyor.

LG W10 Teknik Özellikleri

LG G7 ThinQ modeline oldukça benzeyen akıllı telefon modeli LG W10 ile ilgili teknik özellike bilgileri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere baktığımızda akıllı telefonun ekran boyutunun 6.2 inç olarak geldiği belirtiliyor. Çözünürlük tarafında bilgisi bulunmayan telefonun çentikli ekran yapısı göz önüne alındığında 1080 x 3120 (FHD+) çözünürlükle geleceği düşünülüyor.

Depolama tarafında segmentine göre normal karşılanabilecek bir depolama kapasitesiyle gelen akıllı telefonun 32 GB hafızası olacak. Bu hafızaya işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 439 işlemci eşlik ederken akıllı telefonun 3 GB RAM kapasitesi olacağı da sızdırılan görselde yer alıyor.

Arka tarafta 3 kamerayla gelen W10 modelinin bu lensiyle ilgili çözünürlük detayları bilinmiyor. Bunun yanı sıra çentik kısmında da tek selfie kamerası bulunduracak modelin bu lensiyle de ilgili bilgi yer almıyor. Batarya tarafında 4000 mAh kapasiteyle gelecek modelin kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkış yapacağı kesinleşti.

Yeni akıllı telefonun satış fiyatıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmazken yabancı kaynaklarca yapılan tahminlere göre 150$ fiyat etiketiyle satışa sunulacağı düşünülüyor. Tanıtım tarihi de belli olmayan akıllı telefonun diğer W serisi modellerle ilk olarak Hindistan’da tanıtılacağı söyleniyor.