LG W20 Akıllı Telefon Modeli Ortaya Çıktı!

Güney Koreli firmanın 2019 yılında tanıtmış olduğu LG W serisinin yeni üyesi ortaya çıktı. Daha önce LG W10, LG W30 ve LG W30 Pro modellerini tanıtan firmanın LG W20 modelinin tekink özellikleri sızdırıldı. Teknik özelliklerine detaylı baktığımızda yeni akıllı telefonun giriş segment seviyesinde bir model olduğu görülüyor.

LG W20 Teknik Özellikleriyle Birlikte Sızdırıldı

Yeni akıllı telefon, Google listesi üzerinden paylaşılan görselle sızdırıldı. Sızdırılan görseldeki teknik özelliklere baktığımızda akıllı telefon modelinin ekran boyutu bilinmezken 1520 x 720p (HD+) çözünürlüklü ekran ile geleceği görülüyor. Ekran tasarımı olarak damla çentikli gelmesi beklenen model, 320 ppi yoğunluk ile renkleri en canlı şekilde sunmaya çalışacak.

Yonga setinde farklı bir çipset kullanacak modelde Spreadtrum SC9863A adlı bir işlemci yer alacak. Bu işlemci, 8 çekirdekli olup 4+4 mimarisi şeklinde çalışıyor. İşlemci yapısı Cortex-A55 tabanlı olan çipset, 4 x 1.6 GHz ve 4 x 1.2 GHz frekans hızlarında çalışacak. Grafik birimi tarafında ise PowerVR GE8322 GPU performans gösterecek.

Depolama alanı henüz bilinmeyen W20’de 3 GB RAM kapasitesi bulunacak. Batarya ve diğer teknik özellik detayları kesinleşmeyen modelin işletim sistemi Android 9.0 Pie kurulu olarak gelecek.

Tanıtım tarihi ve yeri ile ilgili bilgi bulunmayan modelin MWC 2020 sonrası tanıtılması ön görülüyor. Bütçe dostu bir akıllı telefon olarak görülen W20 için tahmin edilen satış fiyatı ise 120-130$ arası oluyor.