LG W41 Akıllı Telefon Modeli Ortaya Çıktı

Orta segmentte durmak nedir bilmeyen LG firması, bu segmente yeni bir akıllı telefonunu daha eklemeye hazırlanıyor. G serisi haricindeki çıkardığı çoğu seri ile orta segmente hakimiyet kuran firmanın bir serisi için yeni model yola çıktı. Güney Koreli şirketin W serisine yenisini ekleyeceği LG W41 modeli ile ilgili bilgiler sızdırıldı.

LG W41 Tasarımıyla Birlikte Sızdırıldı

Yeni akıllı telefon modeliyle ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da sızdırılan tasarım görseliyle birkaç özellik ortaya çıkıyor. Firmanın vazgeçmediği Full Vision özelliğini destekleyerek gelecek W41 modelinde 4 arka kamera dikkatleri üzerine çekiyor. Çoğu akıllı telefonunda bu kamera özelliğini kullanan firmanın yeni modelinde ana kamerasının 48 MP çözünürlüğünde olacağı düşünülüyor. Ekrana gömülü tek selfie kamerası ile gelecek modelde ekrana gömülü parmak izi teknolojisinin de yer alacağı yüksek ihtimaller arasında bulunuyor.

Firmanın kayıtlarında LG LMK610 model numarasıyla bulunan akıllı telefonun W31 ve W31+ ikilisinden daha geniş bir seçenek ile geleceği söyleniyor. W41 modeli haricinde seriye W41 Plus ve W41 Pro modellerinin de bulunacağı belirtiliyor. Diğer modellerinde bulunan Google Asistan tuşu eksik olmayan akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı şu an için bilinmiyor.

Tahminlerde bulunulan yabancı kaynaklarda akıllı telefon için öngörülen işlemcinin Qualcomm Snapdragon 7xxG, ekran boyutunun 6.x inç büyüklüğünde olabileceği bilgileri dolaşıyor. Muhtemel depolama kapasitesi 64 GB olacak modelde 4 GB RAM bellek bulunacağı da konuşuluyor.