LG Watch W7 Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Birçok kez akıllı telefonlarıyla anlattığımız LG firmasının farklı bir tarafına değineceğiz. Yeni tanıtılan LG V40 ThinQ amiral gemisinin yanında gösterilen saatten bahsedeceğiz. Bu yeni akıllı saat karşımıza LG Watch W7 olarak çıkıyor. Farklılığıyla ön planda olan akıllı saatin teknik özellikleri ve fiyatından kısaca konuşacağız.

LG Watch W7 Akıllı Saat Geldi

Yeni akıllı saat LG Watch W7, bizlere diğer firmaların üretmiş olduğu saatler gibi akıllı saat platformunda geliyor. Akıllı telefonlarımızın küçülüp saat şeklini aldığı tabiri ile bahsettiğimiz yeni akıllı saat konumuna göre iyi özellikler sunuyor.

Akıllı saatin ekranında 360 x 360 çözünürlüklü bir panel bulunuyor. Birçok saatin şekli gibi yuvarlak olarak karşımıza çıkan saatin ekran boyutu 1.2 inç ve LCD ekran olarak geliyor. Donanımında Qualcomm işlemci barındıran saatin bu platformda kullanılan Qualcomm Wear 2100 yonga seti yer alıyor. Depolama tarafında 4 GB hafıza ile gelen Watch W7, bellek tarafında 768 MB RAM ile çalışıyor.

Birçok akıllı saatin sensörlerini barındıran saatin batarya kapasitesi 240 mAh olarak geliyor ve li-po batarya teknolojisi kullanılıyor. Dayanıklılık tarafında su ve toza dayanıklı olarak belirtilen akıllı saatin sertifikalarıyla ilgili bilgi bulunmuyor. Boyutları 44.5 x 13 x 45.5 mm olarak üretilen Watch W7 içinde işletim sistemi olarak Wear OS bulunuyor.

Tek renk seçeneği olarak Soğuk Gümüş rengi bulunan yeni akıllı saat, firmanın ilk hibrid akıllı saati olma unvanını da eline alıyor. Satış konusunda 14 Ekim 2018 tarihinde BestBuy üzerinden ilk satış ilanı konulacak akıllı saatin 449.99$ fiyat etiketi bulunacak.