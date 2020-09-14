LG Wing Amiral Gemisi Hakkında Her Şey

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli LG Wing hakkında neredeyse her şey sızdırıldı. Çok farklı bir tasarımı bulunan akıllı telefon çift ekranlı olarak geliyor. Bu çift ekrandan biri çok ilginç bir mühendislik farkıyla döndürülebiliyor.

LG Wing Teknik Özellikleri

Ekran tarafında 6.8 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüklü POLED teknolojisiyle gelecek modelin 2.ekranı döndürüldüğünde altta kalan ekran 4 inçlik bir boyut sunacak. Yaklaşık 90 derece döndürülebilen ekran sayesinde kullanım kolaylaşacak ve T şeklinde bir telefon kullanım deneyimi sunacak.

Kamera tarafına baktığımızda 3 arka kamerayla gelen modelin ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak. Depolama kapasitesi 128 GB olarak belirtilen modelde 8 GB RAM bellek yer alacak. İşletim sistemi Android 10 Q olarak kutudan çıkacak telefonda çok ilginç bir şekilde Qualcomm Snapdragon 765G işlemci bulunacak. Firma, daha önce bu işlemciyi LG Velvet akıllı telefon modelinde kullanmıştı.

Akıllı telefonun tanıtım tarihi 5 Ekim olarak belirtilirken tahmini satış fiyatının ise 1600$ seviyesinde olacağı söyleniyor.