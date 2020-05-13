LG Wing Amiral Gemisi Model Ortaya Çıktı!

Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi modeliyle ilgili ilk bilgi sızdırıldı. Firmanın LG Velvet akıllı telefonuyla ilgili uyguladığı politikası sonrası sızdırılan görseller, şirket tarafında farklı bir inovasyona imza atılacağını gösteriyor. LG Wing adlı amiral gemisi modelinin ekranı çok ilginç olacak.

LG Wing Amiral Gemisi Dönen Ekrana Sahip Olacak

Yeni ortaya çıkan amiral gemisi modelin en dikkat çekici özelliği ekran tarafında oluyor. Amiral gemisinde diğer akıllı telefonlara göre çok değişik olan bir ekran yapısı bulunduğu paylaşılan görsellerde görülüyor. İsminden de anlaşılacağı gibi telefonun tasarımı oldukça çılgın bir girişim olacak.

Görselde de görüldüğü üzere yeni amiralin ekranı dönebiliyor ve altta ikinci ekran çıkıyor. Ortaya çıkan T şeklinde tasarım ile akıllı telefonun kullanılabilirlik işlevi artıyor ve kullanıcıya daha fazla alan sunuyor. Buna benzer tasarıma sahip telefonlar geçmişte de görülmüştü. Bunlardan biri de Samsung firmasının SGH-Z130 model cep telefonuydu.

Yeni amiral gemisi modelin teknik özellikleri tarafında vurgu yapılan detay ise kamera tarafında oluyor. LG Velvet akıllı telefonunda 48 MP ana kamera kullanan şirket, yeni amiralinde 64 MP çözünürlüklü arka kameraya yer verebilir. Bunun haricinde yabancı kaynakların yaptığı tahminlere göre yeni modelin fiyatının 800$ bandında olacağı söylentileri şimdiden dolaşmaya başladı.

Çift ekran ile ilgili inovasyonları hiç tereddüt etmeden sunan LG firmasının bu yeni girişiminde başarılı olup olmayacağı oldukça tartışma konusu olacak gibi görünüyor. Diğer firmaların katlanabilir akıllı telefon üretmesi ve Güney Koreli şirketin takılabilir ekran modülü sunmasıyla yeni tasarımlı amiralin ortaya çıkması, akıllı telefon piyasasında oldukça karmaşık bir rekabeti ortaya çıkaracak.