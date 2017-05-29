LG’nin orta sekment akıllı telefonu LG X Screen için bugün Android 7.0 Nougat güncellemesi Güney Kore’de başladı. Güney Kore versiyonları olan F650L F650K ve F650S modelleri bu sabahdan itibaren LG Bridge üzerinden Nougat yazılımını almaya başladı. Böylelikle, X Screen Android 7 alacak mı? almayacak mı? Sorularıda bir kenara atışmış oldu. Güncelleme kademeli olarak Avrupa ve Türkiye cihazlarına gelecek.

LG X Screen F650 Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Android nougat güncellemesi ilk olarak Güney Kore modelleri olan F650 için yayımlandı. F650 model numarasına sahip X Screen seri telefonlar v20b versiyon güncellemesi ile Android 7.0 nougat yazılımına kavuştu. Yeni yazılım güncellemesi ile arayüzü değişikliği ve Tema desteğide bu telefona gelmiş oldu.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: F650S/K/L

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu: ?

LG X Screen Ekran Görüntüleri

LG X Screen Nasıl Güncelleme Yapılır?

LG X Screen akıllı telefonun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip güncellemeyi sorgulayabilirsiniz. Telefonunuzun faturasına yansımaması için Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeyi yapmayı tercih ediniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar için LG UP adlı KDZ yükleme programını kullanabilir. “İndir” bölümünde verdiğimiz KDZ dosyasını indirip buraya tıklayarak LG UP ile manuel kurulum yapabilirsiniz.

Manuel kurulum yerine alternatif olarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını da kullanabilirsiniz. LG Bridge programını kullanmak için buraya tıklayarak nasıl indirilip kurulduğunu öğrenebilir ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.