Son zamanlarda akıllı telefon sahibi olmak isteyenlerin aradığı özellik hiç şüphesiz f/p oranıdır. Fiyat/performans oranı ile en iyi akıllı telefonu almak isteyenler için şirketler son zamanlarını orta segmente yöneltmiş ve birçok farklı özelliklerde akıllı telefon üreterek bu kitleyi kendisine çekmeye çalışmaktadır. LG’nin son zamanlarda orta segmente hitap eden akıllı telefon üretmesi onu daha da farklılaştırmaya devam etmektedir. LG’nin farklı özellikleri orta segment telefonlarına entegre ederek farklılık yaratmaya çalışması onu özel kılmaktadır. Onu özel kılan orta segmente hitap eden akıllı telefonlarından biri de hiç şüphesiz LG X Screen.

LG X Screen Özellikleri Genel Bakış

LG X Screen, tanıtıldığında herkes merakla telefona bakmış olabilir. Bu merakın sebebi de çift ekrana sahip olmasıdır. LG V10 modelinde gördüğümüz bu çift ekran LG X Screen modeline de sıçramış ve telefonu özel kılan bir özellik haline gelmiştir. Bu 2.ekran sayesinde LG G5 ve Samsung Galaxy S7 ile S7 Edge modellerinde gördüğümüz Always ON Display özelliği kullanılmaya çalışılmıştır. 2.ekran ve ekranın daima açık olma özelliği sayesinde telefonumuzu günde 150 kere açıp kapatma derdinden kurtulmuş oluyoruz.

Ekran Özellikleri ve Detayları

5 inçlik telefonlara oranla kendisini farklı hissettiren telefonun ana ekranı 4.93 inç büyüklüğünde ve 1280×720 çözünürlüğünde TFT LCD ekran kullanmaktadır. İkincil ekranı ise 80×520 çözünürlüğünde ve sadece 1.76 inç büyüklüğündedir. Konum olarak ana ekranın hemen üstünde ve ön kameranın sağ tarafında bulunmaktadır. Bu ikincil ekran ile birlikte ses profilleri yönetilmekte,el feneri kullanılabilmekte ve açık uygulamalar ya da favori uygulamalar entegre edilebilmektedir. Ekstra bir özellik olarak ikincil ekranda SOS düğmesi ile panik anında kullanılabilir veya kilit tuşuna 5 kez ard arda basarak panik butonunu kullanabiliriz.

İkincil ekranda Hızlı Araçlar olarak bahsettiğimiz şeyleri kullanabiliriz. Bunlar bildirimler, gelen aramalar, e-postalar, mesajlar veya son açık uygulamalar olabilir. Ek olarak ikincil ekran sayesinde telefonun ekranını açmadan müzik uygulaması kullanılabilir ve dilediğimiz müziği seçebiliriz. İkincil ekranı tasarlamanın en önemli sebeplerinden biri de oyun ve videolardır. Video izlerken videonun heyecanlı bölümünde bildirim gelmesi ve videonun herhangi bir yerinde belirmesi ile dikkatimiz dağılır ve heyecan bozulur. Video yerine oynadığımız oyunlarda aniden gelen bildirimler yüzünden ekrana verdiğimiz dikkat bozulur ve oynadığımız oyunlarda başarısız olabiliriz. Bu sorunlar için ikincil ekran LG X Screen modelinde kullanılarak en aza indirilmiş durumdadır.

Telefonun tasarımı LG Nexus 4‘ten ilham alınarak yapılmış, telefonun sağ tarafına güç düğmesi konumlandırılmıştır. Yine sağ tarafta bulunan yuva sayesinde Nano SIM destekli çift SIM kullanılabilir veya tek Nano SIM + micro SD kart kullanılabilir. Telefonun sol tarafında ise sadece ses düğmeleri bulunmaktadır. Alt bölümde 3.5 mm jack girişine, micro USB ve mono hoparlöre yer verilmiştir.

Donanım ve İşlemci Özellikleri

Cihazın donanım ve yazılım bileşenlerine bakılacak olursa OS sürümü olarak Android 6.0 Marshmallow yüklü gelmektedir. Yonga seti olarak Qualcomm Snapdragon 410 SoC kullanan telefonun işlemcileri 1.2 x 4 GHZ hızında çalışmaktadır. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama sunan akıllı telefon, 2 TB‘a kadar micro SD kart desteği sunmaktadır. Arka bölümde 13 MP çözünürlüğünde kameraya yer veren LG, ön bölümde ise selfie çılgınları için 8 MP çözünürlüğünde bir kamera kullanmıştır.

Son olarak bu harika özelliklere sahip orta segmente hitap eden akıllı telefonun fiyatı ülkemizde sadece 1.199 TL değerindedir.