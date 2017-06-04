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LG’nin resmi web sitesinde sızdırılan listede ortaya çıkan LG X Venture, H700 model numarası ile piyasaya çıkacak. Bazı ülkelerde farklı model numaraları ile tanıtılacak olan yeni akıllı telefonun uluslararası modeli H700 olacak. LG X Venture incelemesi ile telefonun tüm detay ve özelliklerine bakacağız. Bu telefon bize gelecekte LG’nin üreteceği modeller hakkında bazı detaylar verdiğini düşünüyoruz.

Donanım Özellikleri

Giriş segmenti bir akıllı telefon olmasına karşılık özellikleri sınıfına göre çok iyi olan X Venture, 5.2 inçlik 1920 x 1080p (FHD) çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu özelliklerin yanı sıra 14 MIL-STD 810G sertifikası bulunan telefonun darbelere karşı dayanıklılığı tescillendi. Yonga setinde Qualcomm Snapdragon 435 işlemci kullanan X Venture’un her bir çekirdeği 1.4 GHz hızında çalışıyor ve grafik birimi tarafında Adreno 505 GPU‘dan destek sağlıyor. Diğer donanım bileşenlerinde 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunduran akıllı telefonun depolama alanı micro SD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Kamera

Kamera bölümünde sınıfına göre oldukça iddialı gelen LG X Venture, arka kamerasını 16 MP çözünürlüğündeki f2.2 diyafram açıklığına sahip lens ile süslüyor. Tek tonlu LED Flash destekli arka kamerasıyla segmentine göre çok iyi fotoğraflar çeken akıllı telefonun selfie kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü lens yer alıyor. Her iki kamera ile de 1080p@30fps çözünürlüğünde videolar çekme olanağı sunan akıllı telefon, kamera yarışında oldukça iddialı olduğunu kanıtlıyor.

Batarya Performansı

Akıllı telefon almaya karar verirken birçok kişinin dikkat ettiği özellik olan batarya kapasitesi, yeni modelde oldukça yüksek kapasitede geliyor. Tam 4100 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan X Venture, bu özelliği birlikte 24 saat 3G şebeke ile konuşma süresi ve yine 3G şebeke ile 720 saat boşta kalma süresi verebiliyor. Quick Charge desteği ile hızlı şarj olabilen yeni model, 48 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Yazılım Sürümü

Her akıllı telefonun olmazsa olmazlarından olan yazılım özelliği, LG X Venture modelinde oldukça mükemmel özellikli geliyor. Android’in en son işletim sistemi olan 7.0 Nougat ile gelen akıllı telefon, her konuda yenilikçi olduğunu bizlere gösteriyor. Nougat işletim sistemi ile piyasaya çıkarak 2 yıl boyunca en güncel işletim sistemlerini güncelleme desteği ile alabilecek olan yeni model, LG G6 ve LG V20 gibi renkli arayüzlere sahip olarak gelecek.

Wi-Fi İnternet Bağlantıları

Giriş segmentinde olmasına rağmen bağlantılar bölümünde oldukça özellikli bir telefon olduğunu kanıtlayan X Venture, en önemli özellik olan IP68 suya karşı dayanıklılık sertifikası ile geliyor. 1.5 metre su altında 30 dakika durabilen telefon, segmentine göre kıyaslama yapıldığında oldukça öne çıkıyor. Diğer bağlantılarda Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 ve FM Radyo gibi özellikleri bulunan akıllı telefonun parmak izi özelliği de dikkatlerden kaçmıyor.

X Venture Satış Fiyatı

Mükemmel özelliklere sahip olan X Venture, satış politikasında da oldukça iddialı olduğunu gösterecek gibi duruyor. Kaynaklarda dolaşan özelliklerinin arasına sıkıştırılan fiyatı yaklaşık 400 € olarak belirlenen yeni modelin ülkemizdeki satış fiyatının ne kadar olacağı ise bilinmiyor.