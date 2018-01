Her segment için yapılan akıllı telefon yarışlarında konumunu korumak isteyen firmalardan biri de hiç şüphesiz LG olmaktadır. Güney Koreli firmanın yaptığı çalışmalara bakıldığında giriş segmentinden amiral segmentine kadar imzası görülmektedir. Bu imzalardan biri de firmanın orta segmentte yer alacak olan LG X4 Plus akıllı telefonu oluyor. Güney Kore üzerinde yapılan lansman ile birlikte resmi olarak tanıtılan yeni akıllı telefonun birkaç teknik özelliği dikkat çekerek beğenileri üzerinde toplamayı başaracak gibi görünüyor.

LG X4 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Yeni orta segment akıllı telefonu LG X4 Plus, sahip olduğu özelliklerle bu segmente layık olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Günümüzde yer alan segment ayrılıklarına bakıldığında her segmentin bir tık üstünün bulunmasıyla birlikte akıllı telefonlar çoğalıyor. Orta segmentin seviyesinde gibi gözüken ama teknik özellikleriyle bir tık altında kalan LG X4 Plus modelinin giriş segmentinin bir üst segment versiyonu için üretilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonun teknik özelliklerine bakıldığında günümüzde büyük ekran deneyiminin artmasıyla birlikte X4 Plus modelinde de bu deneyim yansıyor. Ekran boyutu 5.3 inç büyüklüğünde olan telefonun çözünürlüğü ise 1280 x 720p (HD) olarak karşımıza çıkıyor. Yeni özellik olan Full Vision panel ile gelmeyen modelin donanımında Qualcomm Snapdragon 425 işlemci yer alıyor. Bu işlemciye destek olan donanım parçalarına bakıldığında 2 GB RAM kapasitesi ile 32 GB depolama alanı bulunuyor.

Kamera özelliklerinde sıradan bir ikiliyle oluşan X4 Plus modelinin ana kamerası 13 MP çözünürlüğünde gelirken ön kamerası için 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası tercih ediliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra ses ve dayanıklılığa da önem veren LG‘nin yeni modelinde 32-bit 192 KHz ses çıkışına sahip Hi-Fi Quad DAC teknolojisi yer alıyor. Dayanıklılığında Amerika’da meşhur olan dayanıklılık testi MIL-STD 810G üzerinden başarıyla geçen modelin bu sertifikası da bilgiler arasında yer alıyor.

Kutudan işletim sistemi Android 7.0 Nougat ile çıkan akıllı telefonun kısa sürede Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşacağı söylendi. Batarya kapasitesi 3000 mAh ile gelen yeni modelde, bulunan özelliklere bakıldığında pil performansının beklenenin üzerinde bir sonuç vereceği düşünülüyor. Global marketlere açılıp açılmayacağı bilinmeyen LG X4 Plus telefonunun resmi satış fiyatı 280$ olarak belirtildi.