LG, Yeni Amiral Gemisini MWC 2018 Etkinliğinde Tanıtmayacak

Uzun zamandır konu olan LG’nin yeni amiral gemisiyle ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Yeni amiral gemisi için ne zaman tanıtılıp tanıtılmayacağı merak konusuydu. Yeni sızdırılan bilgiye göre tanıtım tarihi kesinleşti gibi görünüyor. Daha önce LG G7 yerine başka bir isimle geleceği söylenen amiral gemisinin tanıtım tarafında da gecikeceği söyleniyordu. Bu söylentiler gerçek çıktı ve şu an için LG G7 modeli olarak bildiğimiz yeni amiral gemisi biraz geç gelecek.

Yeni Amiral Gemisi Haziran Ayında Geliyor

Söylentilerde LG G7 yerine başka bir isimle anılacağı belirtilen yeni amiral gemisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Daha önceki makalelerimizde LG G7 olarak bildiğimiz yeni amiral gemisinin geç tanıtılacağı hakkında yazılar yazmıştık. Bu makaleler doğru çıktı ve yeni amiral gemisinin tanıtım tarihi kesinleşti. Bu tanıtım tarihi bilgisinin yanı sıra yeni amiral gemisinin şirket içinde hangi kodla anıldığı da ortaya çıktı. Şu an için LG G7 olarak bilinen yeni amiral gemisine şirket içinde “Judy” kod adı konuldu.

MWC 2018 etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte gözler akıllı telefon firmalarına çevrildi. Firmaların yeni amiral gemisi modellerini sunacağı bu etkinlikte LG yer almayacak. Şirketin CEO‘su Seong-jin Jo‘nun daha önce almış olduğu kararla birlikte “LG G7 modelinin tasarımını sıfırlayıp baştan oluşturun.” demesi, yeni amiral gemisinin MWC 2018 etkinliğinde tanıtılamayacağının habercisiydi. Birkaç teknik özelliği belli olan yeni amiral gemisinin resmi tanıtımı ise Haziran 2018‘de yapılacak. İlk defa bir elektronik fuarda tanıtım yapmayacak LG firmasının bu tutumu, ileriki dönemlerde çıkacak amiral gemileri için de geçerli olacak gibi görünüyor.

Yeni Amiral Gemisi Modelin Bazı Teknik Özellikleri

Tanıtım tarihi ile ilgili sızıntı yapan kaynağın yeni amiral gemisiyle ilgili birkaç teknik özelliği de paylaştığı görüldü. LG G7 olarak anılan lakin başka bir isimle gelecek olan amiral gemisinde ekran büyüme gösterecek. Şu an için LG G6 modelinde 5.7 inç boyutunda ekran kullanan firma, yeni amiral gemisi için ekran boyutunu daha büyük seviyede tutacak. Yeni amiral gemisi, 6.1 inç büyüklüğünde ve ve 18:9 Full Vision ekran teknolojisi ile gelecek. Ekran paneli MLCD+ olacak yeni amiralin bu ekran paneliyle birlikte IPS panele göre %35 daha az güç tüketimi yapacağı söyleniyor. Donanım tarafında son işlemci Qualcomm Snapdragon 845 ile gelecek akıllı telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olacak.

Kamera tarafında 4 lens ile gelecek amiral gemisinde lenslerin konumu ikisi arkada diğer ikisi de önde olacak. Arka kameraları 16 MP çözünürlüğünde olması beklenen amiralin kamera yazılımında AI teknolojisi yer alacak. Ses tarafında stereo hoparlör ile donatılacak modelde IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık bulunacak.