LG’de Müziği Zil Sesi Yapma Ayarları Nelerdir?

Birçok akıllı telefonda olduğu gibi LG akıllı telefonlarında da zil sesleri LG tarafından belirlenmiş olan varsayılan zil sesleri olarak biliniyor. Tabi ki tek bir seçenek değil birçok seçenek içerisinde kullanıcılar sadece seçim yaparak varsayılan zil seslerini de değiştirebiliyor. LG akıllı telefonlarda sadece ses menülerini kullanarak bu şekilde varsayılan zil seslerini, yine sunulan zil sesleri içerisinden değiştirebiliyorsunuz. Fakat bunun dışında LG’de Müziği Zil Sesi Yapma imkanı da mümkün. Kullanıcılar telefonlarında yüklü olan müzikleri de doğrudan zil sesi olarak kullanabiliyor. Peki LG’de Müziği Zil Sesi Yapma ayarları neler?

LG’de Müziği Zil Sesi Yapma Ayarları

LG’de Müziği Zil Sesi Yapma işleminde öncelikle yapmak istediğiniz zil sesinin telefonda yüklü olması gerektiğini belirtelim. Ayarlara geçmeden önce mutlaka zil sesi yapmak istediğiniz müziği telefona aktarmış olmanız gerekiyor. Ardından yapacağınız işlemler ise şöyle;

Uygulama menüsünden “ ayarlara ” giriş yapıyoruz.

” giriş yapıyoruz. Ayarlar kısmından ise “ ses ve bildirim” sekmesine giriş yapıyoruz.

sekmesine giriş yapıyoruz. Ses ve Bildirim menüsüne girdiğinizde karşınıza gelen sekmeler içerisinden “Zil” kısmına girmeniz gerekiyor.

Zil sekmesine girdiğiniz zaman karşınıza gelen ekranda yeni bir ses eklemek için sağ üst menüde yer alan “+” simgesini göreceksiniz. LG’de Müziği Zil Sesi Yapma işlemi için bu kısımda “+” yani ekleme simgesine tıklamanız gerekiyor.

simgesini göreceksiniz. işlemi için bu kısımda yani ekleme simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu aşamadan sonrası oldukça önemli. “+” yani ekleme simgesine tıkladığınızda varsayılan uygulama seçimi yapmadıysanız bir ses birde Google play bölümünün geldiğini göreceksiniz. Buradan yüklediğimiz müzik dosyasını öne çıkarmak için “Ses” sekmesine tıklıyoruz.