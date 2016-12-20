Ocak 2017 yılında düzenlenecek olan CES 2017 Fuarında tanıtmasını beklediğimiz dört yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan CES 2017 Fuarı için LG dört yeni akıllı telefonunu tanıtabilir. Yeni yıla girmemize az bir süre kalırken, LG’nin yeni akıllı telefonları da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

2017 Yılında Çıkacak LG Akıllı Telefonlar

Dün sizin ile paylaştığımız ”LG’nin M250h Model Numarasına Sahip Yeni Akıllı Telefonu” ‘dan sonra bugün FCC‘de sertifikasyon sürecinde dört yeni LG-M150, LG-M151, LG-M153 ve LG-M154 model numarasına sahip akıllı telefonlar ortaya çıktı. Bu dört model’den bir tanesinin LG K Serisi (2017) modeli olduğunu düşünüyoruz. LG’nin bu yeni akıllı telefon modellerinin LG Stylos 3, LG X Power 2 ve LG X Calibur adındaki yeni modeller olabileceği iddia ediliyor.

LG Stylus 3 – LG X Power 2 – LG X Calibur Özellikleri

LG Stylus 3 modeli 5.7’inç ekran, 3200mAh batarya, Stylus kalem desteği, 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak.

LG X Power 2 ise daha önce gelen X Power‘ın halefi yeni model olacak. Bu akıllı telefonun da 5.5″ 1280×720 piksel HD ekran, 4.500mAh batarya, 13MP arka kamera ve 5MP ön kamera özellikleri içereceği belirtilmekte.