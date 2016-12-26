LG, 2017’ye bomba gibi geliyor. Gram isimli yeni dizüstü bilgisayarı ile kullanıcıların gözlerini kamaştıracak.

En güncel ve tekrardan yapılandırılmış son nesil bir donanıma sahip olacak Gram’ın WinFuture sitesinde birkaç fotoğrafı medyaya sızdırılmış olarak görünüyor.

Kasa yapısı, ağırlığı, birden çok özellik ve içeriği barındıran bilgisayar, İntel Skylake ile birlikte bir başarıya imza atan LG piyasaya 3 farklı model olarak sunması bekleniyor. Toplam ağırlık ise 940 gram olarak belirtiliyor.

LG Gram Model İsimleri

LG Gram 13Z970 – 13.3”

LG Gram 14Z970 – 14”

LG Gram 15Z970 – 15.6”

LG Gram’ın teknik özelliklerine değinecek olursak İntel Kaby Lake Core i7 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full HD IPS bir panel yer alacak. Wi-Fi ac kategorisini destekleyen Gram, Bluetooth 4.0, HDMI girişi yer alacak. Üç adet USB Type-C desteği bulunan bilgisayarın parmak izi okuyucu özelliği de bulunacak. Ayrıca 60Wh batarya desteği olacak.

LG Gram muhtemelen Las Vegas’daki CES 2017 fuarında görücüye çıkacaktır.

LG Gram Görüntüleri