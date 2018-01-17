LG’den Yeni ”Y Serisi” Akıllı Telefonlar Geliyor

LG 2018 yılı içerisinde Y Serisi akıllı telefon modelini duyuracak. İnternete sızdırılan belgelere göre üç farklı Y Serisi model önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Yeni LG LM-X415 akıllı telefon yakın zamanda Bluetooth SIG tarafından sertifikalandı. Aralık 2017’de FCC ve WI-FI ALLIANCE onayını da aldı.

Bir amiral gemisi modeli olmadığı ve orta segmente hitap edecek üç farklı modelin çalışmalarında sona gelindiği ve yakın zamanda tüketici ile buluşturulacağı düşünülüyor. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, “LM-Y110K” model numarasını taşıyan LG akıllı telefonu LM-X415 ve LM-X410 birlikte listelendi.

LG, 2018’in 1. Çeyreğinde Güney Kore pazarında LM-Y110‘u piyasaya sürecek. LG LM-Y110’un birçok diğer Güney Kore, LG telefonu gibi üç farklı model’de LM-Y110K, LM-Y110S ve LM-Y110S olmak üzere üç çeşidi var.

Akıllı telefonların donanımları ve tasarımları hakkında şuanda net bilgiler bulunmuyor. Önümüzdeki ay içerisinde Y Serisi akıllı telefonların piyasaya sürülmesi ve tüketici ile buluşması düşünülüyor. Y Serisi akıllı telefonlar hakkında yeni gelişmeler olduğunda sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Biz takip etmeye devam edin.