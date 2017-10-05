LGDestek Mağaza Ekim Ayı Aksesuar Kampanyaları

LGDestek Mağaza her ay düzenli olarak LG kullanıcılarına indirimler ve kampanyalar düzenliyor. Ekim ayı boyunca LG Aksesuarlarında geçerli olacak yeni kampanyalı satışlarına başladı. Okulların açılması ile birlikte ev ekonomisine katkı sağlamak için düzenlenen Ekim Ayı Aksesuar kampanyalarından yararlanmanızı istiyoruz. LG akıllı telefonlarınız orijinal ürünler İnternet ortamında sadece LGDestek Mağazası üzerinden satın alabilirsiniz.

LGDestek mağaza’da aldığınız tüm ürünler LG Yetkili servisi Balaban Elektronik‘den adınıza faturalı ve garantili olarak çıkmaktadır. Tüm ürünler aynı gün Sürat Kargo ile kapınıza kadar gönderilir. Siparişinizden 24 saat sonra satın aldığınız ürünler kapınıza kadar teslim edilir.

Ekim Ayı Boyunca 100 TL Üzeri Tüm Alışverişler’de Kargo ÜCRETSİZ

LGDestek mağazada Ekim ayı boyunca yapacağınız 100 TL üzeri tüm alışverişlerde kargo ücretsiz olarak gönderiliyor. Hafta için saat 16:00’dan önce verdiğiniz siparişler aynı gün kargo yapılıyor. Sürat kargo ile gönderilen siparişleriniz şehir merkezlerine 24 saat içinde teslim ediliyor. 100 TL altı tüm alışverişlerinizde de kargo ücreti sadece 6 TL olarak ücretlendiriliyor.

LG Orijinal Bataryalar’da Ekim Ayı İndirimi

LG akıllı telefonlar için orijinal bataryalar ekim ayı boyuncu indirimli olarak satışa sunuluyor. Amiral gemisi akıllı telefonların bataryaları 69,00 TL satışa sunulurken, Orta segment akıllı telefonların bataryaları 64,00 TL‘den satışa sunuluyor.

İndirim Kuponları ile Daha Hesaplı Alışveriş Yapın

LGDestek mağaza’da Ekim ayı boyunca indirim kuponları ile alışveriş yapabilirsiniz. 200 TL üzeri alışverişlerinizde lgdestek15 kuponunu kullanarak 15 TL indirimden faydalanabilirsiniz. 150 TL üzeri alışverişleriniz’de geçerli olmak üzere 10 TL indirim kuponu lgdestek10 100 TL üzeri tüm alışverişleriniz’de geçerli 5TL indirim için lgdestek5 kupon kodunu kullanabilirsiniz.

LGDestek mağaza’da indirimli alışverişler’den yararlanmak için buraya tıklayınız.