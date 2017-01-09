31 Aralık günü başlattığımız çekilişimizin sonuçları açıklandı. 31 Aralık 2016 tarihinde başlayan kupa, t-shirt ve sürpriz hediyelerimizin çekilişi 5 Ocak 2017 tarihinde son buldu. Çekilişe yaklaşık 125 kişi katıldı ve 125 kişi arasından 45 kişi çekilişe katılmaya hak kazandı.

Hediyeler sahipleri ile buluşuyor.

10 kişiye kupa & t-shirt, 10 kişiye de sürpriz hediyeler verdiğimiz çekilişin sonuçlarını video çekerek gerçekleştirdik. Karşılıksız bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çekilişte 45 kişiden 20 kişi bu hediyelere hak kazandı. Çekilişte, herkesin bildiği bir site olan ve çoğu çekilişlerde kullanılan random.org sitesi oldu. Random.org üzerinden 1-45 arasında sayılar belirlendi ve hediyeler sahiplerini buldu.

Hediyeleri kazanan kişiler, sitemizin e-mail adresi olan i@lgdestek.net adresine isim, soyisim ve kargo bilgilerini iletmeleri gerekmektedir. Kazanan kişiler, iletişim bilgimiz olan i@lgdestek.net’e 1 hafta içerisinde gerekli bilgilerini iletmezse kazandığı hediye için başka bir talihli çekilecek ve çıkan talihliye hediye gönderilecektir.

Sürpriz hediye kazanan talihlilere; LGDestek.NET Logulu kupa gönderilecektir.

Hediye çekiliş videomuz

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