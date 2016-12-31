Yaklaşık 1 senedir üzerinde çalıştığımız sitenin buralara kadar gelmesinde sizler destek sağladınız, hep arkamızda durdunuz ve hiçbir zaman arkanızı dönmediniz. 2016 yılının bitimine ve 2017 yılının ilk gününe saatler kaldı.
KUPA, T-SHİRT & SÜRPRiZ HEDİYELER
Sizlerin desteğini esirgemeyerek karşılıksız bir şekilde 2017 yılına mutlu bir giriş yapmanızı ve bizleri unutmamanız adına sizlerin arasından 10 kişiye LGDestek.NET logolu T-shirt ve kupa bardaklar hediye ediyoruz. 10 Kişiye’de sürpriz hediyeler verilecek.
Yapmanız gereken aşağıda bulunan kurallara uymak;
- Bu hediyelere sahip olmak için yapmanız gerekenler şu şekilde;* LGDestek Sayfasını beğen: https://goo.gl/UxwmrK
* LGDestek Facebook sayfasındaki “Yeni yıl hediyeler” temalı postu beğen, paylaş ve 1 arkadaşını yoruma etiketle.
- Çekilişe katılım 09.01.2017 saat 23:59’a kadar devam edecek.
- Yeni yıl hediye sonuçları 10.01.2017 tarihinde LGDestek.NET Facebook sayfasında açıklanacaktır.
- Çekiliş, katılımcı sayısı belirlendikten sonra gerekli kuralları uygulayanlar listelenip random.org üzerinden yapılacaktır.
- Katılımcılara şimdiden başarılar dileriz.