Yaklaşık 1 senedir üzerinde çalıştığımız sitenin buralara kadar gelmesinde sizler destek sağladınız, hep arkamızda durdunuz ve hiçbir zaman arkanızı dönmediniz. 2016 yılının bitimine ve 2017 yılının ilk gününe saatler kaldı.

KUPA, T-SHİRT & SÜRPRiZ HEDİYELER

Sizlerin desteğini esirgemeyerek karşılıksız bir şekilde 2017 yılına mutlu bir giriş yapmanızı ve bizleri unutmamanız adına sizlerin arasından 10 kişiye LGDestek.NET logolu T-shirt ve kupa bardaklar hediye ediyoruz. 10 Kişiye’de sürpriz hediyeler verilecek.

Yapmanız gereken aşağıda bulunan kurallara uymak;