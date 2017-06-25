LGDestek’den Şeker Gibi Bayram Hediyeleri

LG akıllı telefon kullanıcıları ve değerli takipçilerimize bu bayramda hediyesiz bırakmıyoruz. LGDestek geliştiricileri Sezer Şimşek tarafından hazırlanan Premium LG Temaları, Murat Karabağ tarafından geliştirilen Ghost Screen Fix uygulaması Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak dağıtılacak. Ramazan bayramını şeker tadında geçirmeniz için size bir hediye çakilişi kampanyası hazırladık. Hediye ve detaylara aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz.

LGDestek Facebook Sayfası Hediye Çekilişi

Facebook sayfamız üzerinden bugün Ramazan Bayramı hediye çekiliş yarışması başladı. Yarışmaya katılan bir kişiye Piranha VIRTUAL REALITY BOX 5501 Sanal gerçeklik gözlüğü, bir kişiye de Piranha Kablosuz Kulaklık 2202 Hediye edilecektir. Yarışma için bağlantıya tıklayıp katılabilirsiniz: https://goo.gl/7Y6nXx

Genisys Premium Android 7.0 Tema

LGDestek geliştiricisi Sezer Şimşek tarafından hazırlanan ”Dark Rainbow Theme For G6 – G5 – V20 – V10 – K10” Teması Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Play Store fiyatı 6,00 TL olan Premium Android 7 teması 3 gün boyunca sizlerin beğenisine ücretsiz olarak sunuyoruz. Yine Ramazan bayramı boyuna en çok indirilen temalar arasında olan ”Dark Blue Theme For LG G6 – G5 – V20 – V10 – K10” temasını da siz değerli kullanıcılarımız için ücretsiz olarak sunuyoruz. Diğer Genisys temaları da Ramazan bayramı boyunca ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Tüm temalara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Webzaga – Ghost Screen Uygulaması

Webzaga İnc. Murat Karabağ tarafından geliştirilen Ghost Screen Fix uygulaması Ramazan Bayramıı boyunca ücretsiz olarak indirebileceksiniz. 0.99 TL ücret ile satılan ve sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde popülerlik kazanan Ghost Screen uygulaması kısa bir süre ücretsiz olarak dağıtılacak.

LGDestek Shop’da Tüm Ürünlerde %18 KDV Bizden

Ramazan bayramı boyunca LGDestek mağazasından yapacağınız tüm alış verişlerde %18 KDV indirimi yapıyoruz. Üç gün boyunca sürecek bu kampanya ile hem kendinize hem telefonunuza bir güzellik yapabilirsiniz.