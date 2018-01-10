LG’nin Bir Sonraki Amiral Gemisi G7 Olabilir mi?

Bu yıl LG’nin yeni amiral gemisini G7 olmayacağını farklı bir isim ile lanse edileceğini geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk. LG’nin İngiltere’deki resmi web sitesinde yayımlanan bir yazı ile LG’nin 2018 yılında piyasa süreceği akıllı telefon hakkında bazı ipuçlara yer verilmiş. Buna göre mart ayında satışa sunulması beklenen akıllı telefonun ismi G7 olabilir.

LG G7 Olarak mı Yoksa Farklı Bir İsimde mi Gelecek?

LG’nin İngiltere’deki resmi web sitesinde yeni amiral gemisinin G7 olarak listelendiğini görüyoruz. Yayımlanan listede G7 modeli Quic Charge 4.0 Hızlı şarj desteği ile geleceği görünüyor. LG G6’nin Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteği olduğunu düşünürsek yeni modelin en son teknoloji ile donatıldığını düşünebiliriz.

Web sitesinde yayımlanan özelliklere ve isme göre LG’nin fikrini değiştirdiğini düşünebiliriz. Fakat yayımlanan isim eski bir isimde olabilir bunun için elimizde net bir kanıt bulunmuyor. Yayımlanan özelliklerden sonra LG fikrini değiştirmiş de olabilir.

Önümüzdeki ay MWC’de veya Mart ayında yapılacak özel bir lansman ile LG 2018 yılı amiral gemisini tanıtmış olacak. Telefonun hangi isim ile geleceği henüz netlik kazanmasa da telefonun özeliklerinden bazıları şu şekilde olacak. Quic Charge 4.0 destekli Snapdragon 845 yongaseti ile bir OLED dokunmatik ekran ve İris tarayıcı bulunacak.

LG’nin ödeme sistemi LG Pay’de 2018 yılı amiral gemisinde yer alacağı düşünülüyor.