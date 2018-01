LG’nin G Serisi Modelinin Yeni Adı Ortaya Çıktı!

LG’nin bir süredir G Serisi akıllı telefon modellerine son vereceği ve üretici yeni amiral gemilerini farklı bir isim ile piyasaya süreceği konuşuluyordu. İnternte yeni düşen bir haber ile LG G Serisinde kullanacağı yeni isim belli olmuş gibi görünüyor. Yeni amiral gemisi serisinin isminin LG ICON olacağı iddia edildi.

LG G Serisi akıllı telefon isimlerinin ömrünü tamamladığı ve 2018 yılında yeni bir isimler satışa sunulacağı bir süredir konuşuluyordu. Bazı raporlarda G7 isminin geçtiği söyleyebiliriz ama henüz kesin bir bilgide bulunmuyor. Icon ve Iconik modellerinin amiral gemisi bir seri olacak veya orta segmente hitap eden bir seri olacağı hakkında kesin söylemler bulunmuyor.

LG’nin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) verilerine göre bu ay 3 yeni ismin patentini aldı. Bu durumda LG’nin önümdeki dönemde G serisinin yerine kullanacağı model serisi de ortaya çıkmış oldu.

Popüler Twitter hesabı @eleaks Evan blass paylaştığı bir tweet ile LG’nin yeni model isimleri hakkında bilgi verdi.

With LG rumored to be rebranding its flagship G-series, I noticed that the company just trademarked "LG Icon" for a smartphone and "Iconic" for a smartwatch. pic.twitter.com/zdqrSR2dUV

— Evan Blass (@evleaks) January 11, 2018