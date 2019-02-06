Ayrıca diğer özellikleri arasında kulaklığınız yardımıyla TV’deki sesi internet bağlantısı üzerinden mobil cihazlara aktarabilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınız uyurken siz kulaklığınız sayesinde TV izleme keyfinizi sürdürebilirsiniz. Bireysel ya da kalabalık eğlence için interaktif oyunlar, hayatınızı kolaylaştıran uygulamalar, VOD servisleri ve çok daha fazlası.

LG AV Remote U

Tek bir uygulama ile ev sinema sisteminizi tamamen kontrol edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken LG Remote uygulamasını kurmak. Daha sonra NFC özelliğini oldukça başarılı kullanabilirsiniz.

Premium içerik sayesinde yalnızca birkaç tuşa basarak istediğiniz içeriğe televizyonunuzdan ulaşabilirsiniz. LG Smart TV, birçok popüler streaming ve VOD servisi sunuyor.

3D Oynatma

Gelişmiş 3D teknolojisiyle LG; bulanık olmayan, daha parlak ve net bir izleme deneyimi sunuyor.

Harici HDD desteği sayesinde sevdiğiniz filmleri izlemek, fotoğrafları görüntülemek ve müzik dinlemek için tek yapmanız gereken taşınabilir cihazlarınızı ses sistemine bağlamak olacaktır.

DLNA

Bilgisayar, dijital kamera, cep telefonu, Blu-ray oynatıcı gibi cihazlarınız ile ev ağı kurun. Evinizin herhangi bir yerindeki DLNA sertifikalı cihazlarınızı televizyonunuza bağlayıp en sevdiğiniz filmleri, videoları izleyip resimlerinize bakın. (Bu özelliği kullanabilmeniz için TV – router arası ethernet bağlantısı gereklidir)

Smart Share

Dijital kamera, cep telefonu, tablet ve PC gibi dijital cihazlarınızda yüklü içeriklere kablosuz olarak bağlanın ve onları sadece tek bir tıklama ile evinizdeki en büyük ekrana taşımanız mevcuttur. LG Smart TV’nin Smart Share özelliği ile evinizi karmaşık kablo bağlantılarından kurtarın.

LG’nin Blu-ray Ev Sinema Sistemi sayesinde sinema keyfini artık evde yaşamanız mümkün.