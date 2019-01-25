LG yeni akıllı telefonunda 5G, Snapdragon 855 ve 4000mAh batarya kullanacak. MWC 2019 Etkiliği kapsamında 24 Şubat tarihinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemi akıllı telefonu için yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

LG yeni akıllı telefonu için ”LG 5G” kod adını kullanıyor ve bir kaç yeni özelliği bizimle paylaşıyor. LG V40’da kullanılan gelişmiş soğutma sistemi ”Heat Pipe” biraz daha geliştirilerek LG G8 modelinde ”Vapor Chamber” soğutma özelliği ile gelecek.

LG G8 4000mAh Batarya Kullanacak

LG kullanıcıların ve günümüzün şartları doğrultusunda isteklerede yanıt vermeye yeni akıllı telefonunu bu yönde geliştirmeye devam ediyor. LG 5G olarak da adlandırılan LG G8 ThinQ akıllı telefonu gelişmiş soğutma sistemi ve 4000mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkacak.

LG, Güney Kore ve ABD’de kullanıcı odaklı yaptığı bir araştırmada, kullanıcılarına 2019 Yılında bir 5G’li akıllı telefon kullanmak istermisiniz sorusuna %74’ü evet cevabını verdi. Bunun gerekli olduğunu söyleyenlerin %70’i ise kesintisiz medya akışı için kullanabileceğini söyledi.

LG G8 Snapdragon 855 ve 5G Özelliklerine Sahip Olacak

LG 5G kod adı ile geliştirilen LG G8 ThinQ akıllı telefonu en yeni nesil işlemci ve 5G teknolojisi ile satışa sunulacak. Akıllı telefon gücünü yeni nesil Snadragon 855’den alacak ve bu güç içinde 4000mAh kapasiteli bir batarya kullanacak. 5G teknolojisi hızlı veri akışı sağladığı gibi hızlı pil tüketimide yapacaktır. Büyük kapasiteli bir batarya ile LG, bu sorunun önüde geçmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda 5G teknolojisinde hızlı data aktarımı telefonun hızlı pil tüketimi ve ısınma gibi sorunların önüne geçmek içinde Vapor Chamber soğutma sistemini kullanacak.