LG Q Stylus Q710ZM ve Q710ZA V10d Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

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LG Q Stylus ve Q Stylus Plus Türkiye modelleri bugün yeni güvenlik güncellemesi yazılımını aldı. 2018 Yılında ülkemizde satışa sunulan LG Q Stylus Plus modeli büyük ekran ve Kalem desteği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

LG Q Stylus V10D Yazılım Güncellemesi

2019 Ocak ayı itibari ile LG güncelleme konusunda hızlı gelişmeler sergileyerek güvenlik ve yazılım güncellemelerini bir bir dağıtmaya başladı. Orta segment akıllı telefonlar kategorisinde yer alan LG Q Stylus ve LG Q Stylus Plus modelleri 2019 yılının ilk güvenlik ve iyileştirme güncellemesini aldı.

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Yen güncelleme ile Akıllı telefon yazılım sürümü V10d versiyonuna güncellenmiş oldu. LG Q Stylus veya LG Q Stylus Plus kullanıcıysanız telefonunuzu güncellemek için Ayarlar bölümünden yazılım güncelleme merkezine girerek güncellemeri kontrol edebilir ve gelen güncellemeyi telefon üzerinden güncelleyebilirsiniz.

Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Verilen güncelleme, akıllı telefon modeline OTA yoluyla sunuldu. Bu yöntemi uygulamak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesiadımlarını takip edin.

Bu yöntemle ulaşamayanlar bilgisayardan da güncelleme yapabilir. Firmanın vermiş olduğu LG Bridge güncelleme/yedekleme programı ile yeni yazılımı yükleyebilirsiniz. Programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.