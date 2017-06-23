[M250Y] LG K10 2017 V10C İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

Bugün LG K10 2017 modeli için yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. M250Y model numarasına sahip akıllı telefon V10c versiyon numarasına sahip yazılım sürümü LG Bridge üzerinden indirilebilir. K10 modelinin yeni versiyonu olan K10 2017 modeli IFA 2017 kapsamında tanıtıldı ve ülkemizde Turkcell tarafından satışı yapılmaktadır. En son güncellemeyi yaklaşık 3 ay önce 20 Mart tarihinde V10b güncellemesini almıştı.

LG K10 2017 V10c İyileştirme Güncellemesi

Fiyatı ve minimal tasarımı ile kullanıcıların beğenisini kazan akıllı telefon bu yıl ikinci güvenlik ve iyileştirme güncellemesini de almış oldu. LG Bridge üzerinden güncellemek istediğinizde yaklaşık 1.80 GB boyutunda bir dosya indiriyor. OTA üzerinden güncellemek istediğinizde yaklaşık olarak 300-400 MB boyutunda güncelleme paketi indiriyor. Yeni yazılım güncellemesi telefon kullanılabilirliği, İyileştirme ve güvenlik yazılımı içeriyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: M250Y V10c

M250Y V10c Kernel Sürüm:

Yapın Numarası:

Güvenlik Yaması : 01.06.2017

: 01.06.2017 Dosya Boyutu 1.80GB

LG K10 2017 V10c Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 2017 model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;