[M250Y] LG K10 2017 V10d Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG K10 2017 modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Uzun süredir yeni güncelleme almayan akıllı telefon, haziran 2017 güvenlik yaması ile korunuyordu. Bugün yayımlanan yeni versiyon güncellemesi ile K10 2017 modelinin yazılım versiyonu V10d olarak güncellendi. LG Türkiye modelleri kapsayan bu güncelleme bugün itibari ile dağıtılmaya başladı. Güncelleme tüm TR modellere ulaşması bir iki günü sürebiliyor.

LG K10 2017 V10d İyileştirme Güncellemesi

K10 2017 akıllı telefonu haziran 2017’de V10c yazılım güncellemesi almış ve bu zamana kadar başka iyileştirme ve güvenlik yaması güncellemesi almamıştı. Yeni güncelleme ile 2018 güvenlik yamasına kavuşan akıllı telefon, aynı zamanda kullanılabilirlik ve iyileştirmelerde içeriyor.

Güncelleme ilk olarak Bilgisayar üzerinden LG Bridge programı ile güncellenebiliyor. OTA üzerinden tüm cihazlara gelmesi bir iki günü bulabilir. Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip akıllı telefon için henüz Android 8.0 Oreo güncellemesi görünmüyor.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: M250Y V10d

M250Y V10d Kernel Sürüm:

Yapın Numarası:

Güvenlik Yaması : 01.02.2017

: 01.02.2017 Dosya Boyutu :

LG K10 2017 V10d Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten yayımlanmaktadır. Buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG K10 2017 model telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;