[M700N] LG Q6 EUR V11d Güvenlik Güncellemesi Yayımlandı

LG firması, Q serisinin ortanca modeli olan LG Q6 modeli için yeni güvenlik güncellemesini yayımlandı. Yeni güncellemeyle birlikte LG Q6 EUR modelleri V11d versiyonuna güncellenmiş oldu. LG Q6 EUR V11d güncellemesi ile birlikte Avrupa modellerinde Meltdown ve Spectre açıklarına karşı önlem alınmış oldu.

LG Q6 EUR V11d Güvenlik Güncellemesi

Dağıtılan LG Q6 EUR V11d güvenlik güncellemesiyle LG Q6 Avrupa modellerinin güvenlik yamaları iyileştirildi. Yeni güncelleme ile birlikte 1 Şubat 2018 tarihli güvenlik yamasına sahip olan modellerin 1 Nisan 2018 tarihli yama ile güncellendiği görülüyor. Ek olarak bu güvenlik yaması haricinde akıllı telefonun her güncellemede olduğu gibi performans ve işlevsellik tarafında iyileştirildiği belirtiliyor.

Android sürümü: 7.1.1 Nougat

Yazılım Sürümü: M700N11d

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.04.2018

: 01.04.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1

MPSS.TH.2.0.1c3.1-00018-M8996FAAAANAZM-1.115847.1.1 Dosya Boyutu :

: KDZ Dosyası: M700N11d_00_OPEN_EU_OP_1113.kdz

LG Q6 EUR V11d Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Bu verilen güncellemeyi yapmak için ilk olarak OTA yöntemini deneyin. Bunun için Ayarlar – Genel – Telefon Hakkında – Güncelleme Merkezi – Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu işlem ile güncellemeyi yapamayan kullanıcıların bilgisayar üzerinde LG Bridge programını denemeleri gerekmektedir. Bunun için bilgisayarınıza LG Bridge ve LG sürücülerini yükleyin. Programın kullanımını öğrenmek ve indirmek için buraya tıklayın.

LG Bridge ile güncellemeye ulaşamayanlar, son olarak manuel yükleme yoluyla yeni güncellemeye kavuşabilir. Bunun için ilk olarak yazı içinde yer alan KDZ dosyasını indirin. Ek olarak bilgisayara LG UP programını da indirmeniz gerekmektedir. Bu programı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeye başlamadan önce;