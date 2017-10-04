[M700Y] LG Q6 V10d Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin en yeni akıllı telefonu Q6 M700y modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunulan LG Q6 V10d güvenlik ve iyileştirme güncellemesi bugün LG Bridge üzerinden yayımlandı. LG G6’nın mini versiyonu olan ve FullVision ekran özelliği ile ön plana çıkan akıllı telefon ülkemizde satışa çıktık’dan sonra ilk iyileştirme güncellemesini de almış oldu.

LG Q6 M700Y V10d Yazılım Güncellemesi

LG Q6 akıllı telefonu Android 7.1.1 Nougat yazılımı ile satışa sunuldu. Akıllı telefon ülkemizde satışa çıkmadan öncede iyileştirme güncellemeleri almıştı. Telefonu yeni almışsanız ilk önce yayımlanan diğer güncellemeleri yapmanızı tavsiye ediyoruz. Akıllı telefon şuan V10c yazılım versiyonunu kullanıyor. Yeni güncelleme ile yazılım versiyonu V10d olarak güncellenecek ve Güvenlik yaması düzeyi 1 Eylül olacak.

Android sürümü: Android 7.1.1

Android 7.1.1 Yazılım Sürümü: M700Y V10d

M700Y V10d Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NMF26X

NMF26X Güvenlik Yaması : 01.09.2017

: 01.09.2017 Dosya Boyutu: ?

LG Q6 M700Y Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Q6 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTA ile güncelleme yapmak isteyenler;