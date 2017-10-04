[M700Y] LG Q6 V10d Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG’nin en yeni akıllı telefonu Q6 M700y modeli için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunulan LG Q6 V10d güvenlik ve iyileştirme güncellemesi bugün LG Bridge üzerinden yayımlandı. LG G6’nın mini versiyonu olan ve FullVision ekran özelliği ile ön plana çıkan akıllı telefon ülkemizde satışa çıktık’dan sonra ilk iyileştirme güncellemesini de almış oldu.
LG Q6 M700Y V10d Yazılım Güncellemesi
LG Q6 akıllı telefonu Android 7.1.1 Nougat yazılımı ile satışa sunuldu. Akıllı telefon ülkemizde satışa çıkmadan öncede iyileştirme güncellemeleri almıştı. Telefonu yeni almışsanız ilk önce yayımlanan diğer güncellemeleri yapmanızı tavsiye ediyoruz. Akıllı telefon şuan V10c yazılım versiyonunu kullanıyor. Yeni güncelleme ile yazılım versiyonu V10d olarak güncellenecek ve Güvenlik yaması düzeyi 1 Eylül olacak.
- Android sürümü: Android 7.1.1
- Yazılım Sürümü: M700Y V10d
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NMF26X
- Güvenlik Yaması: 01.09.2017
- Dosya Boyutu: ?
LG Q6 M700Y Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Q6 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTA ile güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
Abi saka gibi ya lg g4 dururken offff abi bu kadar mi zordu ya.