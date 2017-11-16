[M700Y] LG Q6 V10e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG Q6 M700Y modeli için bugün yeni iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Android 7.1.1 Nougat sürümünü kullanan akıllı telefon bugün yayımlanan yeni yazılım güncellemesi ile versiyon numarası V10e olarak güncellendi ve her hangi bir sürüm yükseltmesi gerçekleşmesi. LG Q6 en son geçtiğimiz Ekim ayında v10d sürümü ile güvenlik ve iyileştirme güncellemesi almıştı.
LG Q6 M700Y V10e Yazılım Güncellemesi
Yeni yazılım güncellemesi OTA üzerinden LG Türkiye modeli olan M700Y kullanıcıları için indirilebilir durumda. Güncelleme henüz telefonunuza gelmemiş ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Güncelleme içeriğine baktığımızda telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor. Telefonun güvenlik sürümde de bir güncelleme olduğunu görüyoruz. Güvenlik yaması 01.10.2017 tarihi olarak güncellenmiş.
LG Bridge ve OTA üzerinden güncelleme yapmakta sorun yaşarsanız LG UP ile manuel yükseltme için aşağıdaki kdz dosyasını bilgisayarınıza indirip yükleyebilirsiniz.
- Android sürümü: Android 7.1.1
- Yazılım Sürümü: M700Y10e_00_OPEN_TR_OP_1016
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NMF26X
- Güvenlik Yaması: 01.10.2017
- Dosya Boyutu: 2.2GB (bilgisayar) 641,43MB (ota)
LG Q6 M700Y Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Q6 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTAile güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
Bu guncellemeyi suan yaptim ama ne gibi degisiklikler oldu anlamadim degisen birsey gozume carpmadi daha
Beyler ve bayanlar burada sadece G4 kullanıcılarının sorunları ve magduruyeti yok
Yazar arkadaşlara ve lgdestek.net’e kinayi yaklaşımlar da bulunmak yersiz.
Şuan Anroid N verilse sadece yeni bir işletim sistemine gecmiş olacaksınız getirisi ise yeni UX arayüzü ve tabiki stabil calışmayacak nougat bu yüzden
Hani yüzleri güldürebilecek yenilik sunmuyor lg guncelleme vererek sorunları
Işletim sistemiyle düzeltmiyor
Yazar arkadaşlar çok iyi bilir K10’u ara yüzü en stabil calışan sorunsuz telefonudur lg’nin ama buna ragmen 2016’nın başında K10 alan herkes yarı fiyatina telefonlari ellerinden cıkarttı sebebleri ise
ışık sensörünün 5 para etmemesi
Karanlıkta power tuşu dahil ekranın uyanmaması ( sensöre cakmak yakmak zorundasın)
Kameranın hic bir özelliğinin olmadığı gibi
Focus’un çalışmaması berbat fotograflar cekmesi fotograf işleme sorunu gece kameranın tamamen kör oluşu hdr destegi olmayışı.
SIM karti gormemesi sım uzerindeki kişileri silmesi.
Sürekli olarak wifi ve bluetooth aramasi kapali ve whatsap ve facebook ve 3’cü parti olarak htc’nin kamera uygamasi dışında hic bir şey olmamasına ragmen gece telefon uykudayken bile %5 sarji sömürmesi ekran ışığını %25 te kullanan biriyim gun icinde bu arada.
Hem kronik hemde yazılımsal sorunları var ama hic birine cözüm getirmedi
Yani emin olunki lg ürünü kullanan her kullanıcının telefonlariyla büyük sorunları var model gözetmeksizin.
Yeri gelir editör yazar arkadaşlarımızında hataları ufak tefek olur insaniz normaldir doğaldır
Tabiki buradan site trafiğinden para kazanacaklar sadece güncelleme konusunda tarih vermemeleri iyi olur
Cünki herkes ayni mantelitede düşünmüyor magduruyetleri sebebiyle.
LGDESTEK.NET Ekibinin başarılarının devamını dilerim.
Yav arkadas beklemeyin Nougat’ı işletim sistemi uzerinden ticaret yapiyorlar şuanki analizlerde Nougat kullanimi %23 bu oranin büyük coğunlunuda lg dışındaki markalar yayginlaştiriyor
Lg benim gözümde yalan bir isim oldu artik
Lg’nin hikayesi G2 ile başladı ve G2 ile son buldu
Lg den beklentilerim vardı durumum geregi K10 aldim G2 den sonra üst düzey beklentilerim tabiki olmadi olamaz bu telefonda en azindan 1yil sonra Android N almasina kesin gözüyle bakıyordum en azindan Nougat ile kameradaki inanilmaz sacma olan focus problemi fotograf cektikten sonra fotograflarin işlenme sorunu 13mp kameranin 8mp miş gibi cok kötü bir cekim yapmasi batarya tatafindaki inanilmaz tuketim gibi daha sayacağım bir çok sorunun giderilmesini umuyordum
2 yılı güncelleme bekleyerek gecirdim ve garanti bitti sonunda.
XDA platformunda yazilimcilar K10 icin Oreo Boot ettiler 🙂 acaba bunu gelistirmek lg icin bu okadar zor muydu 🙂 tabiki hayir
Şimdi ben yeni bir telefon almaya kalksam
Lg’yi mi seçmeliyim ? 🙂
2 yil güncelleme mi beklemeliyim ?
2 yil verdiğim ücretin karşılığınımı beklemeliyim ?
2 yil sorunlarin düzeltilmesi icin sinir stress mi olmaliyim ?
Bilinçli tüketici olalim bunları kendimize soralim cevabi zaten kendinizde.
Akıllı telefonlar artik hayatımızın istesekte istemessekte her anının olmassa olmazları
Ve inanilmaz ücretlere tabiler özellikle bizim ülkemizde
Peki neler bekliyoruz genel anlamda sağlamlık ürün kalitesi satış sonrasi yazılımsal ve donanımsal olarak düzgün servis ve ürün desteği bunları alabiliyormuyuz bunlari soralım kendimize
Bu dogrultuda marka secelim bilincli olalım.
Simdide guncelleme gozukmuyor diyorlar. Resmen dalga geciyorsunuz. Nasil bir destek sayfasi burasi. Yalan yanlis bilgi veriyorsunuz
G4 icin bosuna beklemeyin guncelleme kardesim gelmiycek
Kardesim inanilcak gibi degil burda resmen dalga geciyorlar bizimle. Eylul denildi ekim denildi kasim bitecek simdide gozukmuyor diyorlar.
Gelmiycek diye biliyorum ben yeni cihaz satmak icin
Ahmet dizdar nerede acaba. Ekim ayi icerisinde kesin gelecek gelecek dedi iyice gaza getirdi bizi simdi ses seda yok.
Ben g4 mağdurlarına değil, site yazarlarına üzülüyorum doğrusu.
Şu android 7 gelene kadar site trafiğiniz aktif olacak, güncelleme bir gelsin dibi boylayacaksınız. Hiçbir geliriniz kalmayacak çünkü g4 kullanıcıları bir daha girmeyecek siteye. Ve şu an aktif trafiğin %99unun g4 kullanıcısı olduğuna adım gibi eminim.
Ahmet arkadaşım bizim trafik veya gelir sorunumuz bulunmuyor. Bu site 2015 yılında kuruldu ve LG bugüne kadar bir çok model çıkardı. Üzülerek söylüyorum ki hizmet vereceğimiz kişileri seçme şansımız olsaydı senin gibi düşünen kişilere hiç hizmet etmez ve siteye almazdık.
Ahmet haklı kerim, bizi gaza getiren getire beklettiniz. Biz olmasak, her haberin altına yorum atmasak şurada bir hafta geçinmeyeceksiniz.
Memnun değilsen telefonu sat ve sessizce uzaklaş. Memnun degilsen ceker gidersin elini kolunu baglayip kullan diyen yok. Biz olmasak site batar diyen ergenler adsense olayini daha 1 gram ne oldugunu bilmeyen cehalet ornegisiniz yazik. Memnun degilsen cik git sat telefonu yeter be hep ayni mubabbet
Beynin nerde senin mutlumavi. Alan mi var sanki sat diye ahkam kesiyorsun. Burda kullanıcısını kandıran lg nin beleşe avukatlığını yapma. Sözlerinde durmadılar insanlar serzenişte bulunmaya haklı. Ne tatava yapıyorsun! (bu arada lgdestek.net sayfasına yaptığı işten dolayı kesinlikle saygı duyuyorum. Bu işlerde taraf olmadığınızı biliyorum)
Ben sadece LG Q6 aldim telefonumdan memnunum. Simdi bu konu basligi lg q6 nin aldigi guncelleme kizdigim sey bu telefonla alakali insanlarin konusacagina gordugum her yerde g4 yazmislar konu kirliligi resmen benide yanlis anlamayin. Ben burada ayni telefonu kullanan kisilerin yorumunu fikrini gormek icin giriyorum.
Lg g4 de niye guncelleme gelmiyor nezamandir bekliyoruz rezilik bu yaptiginiz 😡😡😡😡
Bu nasil bir firma lg yi boyle bilmezde bende bir cok urunu var lg nin ama gozumden dustu artik ve benim gibide dusunen cok daha hala lg g4 icin android 7 cikaramadi yazik
Ne g4 mus anlamadim memnun degilsen sat telefonunu zorlayan yok g4 kullan diye
Admin Lg G4 hakkında bir açıklama yapar mısın ? Herkes bunu bekliyor
LG G4 için henüz bir güncelleme görünmüyor.
G4 e 7 gelmiycek g5 ve sonrasina geliyor bosuna beklemeyin .
g4e yok mu? 🙁