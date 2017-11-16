[M700Y] LG Q6 V10e Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG Q6 M700Y modeli için bugün yeni iyileştirme güncellemesi yayımlandı. Android 7.1.1 Nougat sürümünü kullanan akıllı telefon bugün yayımlanan yeni yazılım güncellemesi ile versiyon numarası V10e olarak güncellendi ve her hangi bir sürüm yükseltmesi gerçekleşmesi. LG Q6 en son geçtiğimiz Ekim ayında v10d sürümü ile güvenlik ve iyileştirme güncellemesi almıştı.

LG Q6 M700Y V10e Yazılım Güncellemesi

Yeni yazılım güncellemesi OTA üzerinden LG Türkiye modeli olan M700Y kullanıcıları için indirilebilir durumda. Güncelleme henüz telefonunuza gelmemiş ise LG Bridge üzerinden güncelleme yapabilirsiniz. Güncelleme içeriğine baktığımızda telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor. Telefonun güvenlik sürümde de bir güncelleme olduğunu görüyoruz. Güvenlik yaması 01.10.2017 tarihi olarak güncellenmiş.

LG Bridge ve OTA üzerinden güncelleme yapmakta sorun yaşarsanız LG UP ile manuel yükseltme için aşağıdaki kdz dosyasını bilgisayarınıza indirip yükleyebilirsiniz.

Android sürümü: Android 7.1.1

Android 7.1.1 Yazılım Sürümü: M700Y10e_00_OPEN_TR_OP_1016

M700Y10e_00_OPEN_TR_OP_1016 Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NMF26X

NMF26X Güvenlik Yaması : 01.10.2017

: 01.10.2017 Dosya Boyutu: 2.2GB (bilgisayar) 641,43MB (ota)

LG Q6 M700Y Yeni Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Q6 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTAile güncelleme yapmak isteyenler;