[M700Y] LG Q6 V10g Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG Q6 akıllı telefonu için bugün V10g iyileştirme ve güvenlik güncellemesi yayımlandı. Android 7.1.1 Nougat sürümü kullanan akıllı telefon için yeni iyileştirme güncellemesi şuan indirilebilir durumda. En son güvenlik güncellemesi olan Aralık güvenlik yamasını da bu güncelleme paketinde barındırıyor. Geçtiğimiz ay bir güncelleme alan akıllı telefon bir ay gibi kısa bir sürede yeni bir iyileştirme güncellemesi almış oldu.
LG Q6 M700Y V10g Yazılım Güncellemesi
LG Q6 akıllı telefonunuzu güncellemek için Bilgisayar üzerinden LG Bridge programını kullanabilirsiniz. Telefon güncelleme merkezinden yani OTA üzerinden güncelleme kısa sürede telefonunuza gelecektir. Aralık güvenlik yaması ekini barındıran güncelleme ile telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor.
- Android sürümü: Android 7.1.1
- Yazılım Sürümü: M700Y10g_00_OPEN_TR_OP_1205.kdz
- Kernel Sürüm: 3.18.31
- Yapın Numarası: NMF26X
- Güvenlik Yaması: 01.12.2017
- Dosya Boyutu: 2.31Gb (pc)
LG Q6 M700Y V10g Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Q6 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTAile güncelleme yapmak isteyenler;
- Telefonunuzun %50 üstünde şarjı olması ve Wi-Fi ağına bağlı olmasına özen gösterin.
- Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi bölümüne girip Yazılım Güncellemesi kısmından güncellemeyi kontrol ediniz.
- Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile kurmaya özen gösterin.
V10g guncellemesi halen gelmedi cihaz guncel diyip duruyor kontrol ettigimde neden
Bugun itibari ile geldi ve yukledim 500mb civarinda bir boyutu vardi. Cihazda gozle gorulur hicbir degisiklik olmadi.
V10g güncellemesi Bana hala gelmedi