[M700Y] LG Q6 V10g Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG Q6 akıllı telefonu için bugün V10g iyileştirme ve güvenlik güncellemesi yayımlandı. Android 7.1.1 Nougat sürümü kullanan akıllı telefon için yeni iyileştirme güncellemesi şuan indirilebilir durumda. En son güvenlik güncellemesi olan Aralık güvenlik yamasını da bu güncelleme paketinde barındırıyor. Geçtiğimiz ay bir güncelleme alan akıllı telefon bir ay gibi kısa bir sürede yeni bir iyileştirme güncellemesi almış oldu.

LG Q6 M700Y V10g Yazılım Güncellemesi

LG Q6 akıllı telefonunuzu güncellemek için Bilgisayar üzerinden LG Bridge programını kullanabilirsiniz. Telefon güncelleme merkezinden yani OTA üzerinden güncelleme kısa sürede telefonunuza gelecektir. Aralık güvenlik yaması ekini barındıran güncelleme ile telefon kullanılabilirliği ve iyileştirmeler içeriyor.

Android sürümü: Android 7.1.1

Android 7.1.1 Yazılım Sürümü: M700Y10g_00_OPEN_TR_OP_1205.kdz

M700Y10g_00_OPEN_TR_OP_1205.kdz Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NMF26X

NMF26X Güvenlik Yaması : 01.12.2017

: 01.12.2017 Dosya Boyutu: 2.31Gb (pc)

LG Q6 M700Y V10g Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınızda güncelleme yapmak için buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG Q6 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan üzerinden OTAile güncelleme yapmak isteyenler;