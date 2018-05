[M700Y] LG Q6 V10h İyileştirme Güncellemesi Yayımlandı

LG Q6 M700Y modelleri için yeni iyileştirme güncellemesi dağıtılıyor. Yeni güncellemeyle birlikte LG Q6 V10h iyileştirme güncellemesine sahip oluyor. Birçok amiral gemisinin beklediği Android 8.0 Oreo güncellemesine de kavuşacak olan modelin altyapı hazırlıkları yapılıyor. Firma tarafından yayımlanan güncellemede iyileştirmelerin yanı sıra güvenlik açıklıklarına karşı güvenlik yaması da güncelleştirilmiş oluyor.

LG Q6 V10h İyileştirme Güncellemesi

Yeni iyileştirme güncellemesiyle birlikte LG Q6 V10h yazılımına sahip oluyor. Ülkemiz modelleri için yayımlanan güncellemede performans ve işlevsellik yenilikleri haricinde Android Güvenlik Yambası güncellemeside paket içerisinde yer alıyor. Güney Koreli firmanın açmış olduğu LG Global Yazılım Güncelleme Merkezi ile birlikte güncelleme politikasını hızlandırdığı bu ve bunun gibi güncellemelerle fark ediliyor.

Android sürümü: 7.1.1 Nougat

Yazılım Sürümü: M700Y10h

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapım Numarası: NMF26X

Güvenlik Yaması : 01.04.2018

: 01.04.2018 Ana Bant Sürümü: MPSS.TA.2.3.c4-00032-8940_GEN_PACK-2

MPSS.TA.2.3.c4-00032-8940_GEN_PACK-2 Dosya Boyutu : 963 MB (OTA Boyutu)

: 963 MB (OTA Boyutu) KDZ Dosyası: M700Y10h_00_OPEN_TR_OP_0316.kdz

LG Q6 V10h İyileştirme Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG Q6 M700Y modelinize gelen iyileştirme güncellemesini gerçekleştirmek için firmanın sağlamış olduğu OTA (Over The Air) üzerinden güncellemeyi kontrol edin. Bunun için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

OTA üzerinden kontrol sonrası güncellemeye ulaşamıyorsanız bilgisayar üzerinden güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge yazılımından yararlanın. Bunun için programı nasıl kullanacağınızı ve nereden indireceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın.

Bu iki aşamada da güncellemeyi yapamayan kullanıcılar için son alternatif manuel yükleme olmaktadır. Bunun için LG UP programı ile KDZ yüklemek olacaktır. Yükleme için gerekli olan şeyler, yazı içerisinde verilen KDZ dosyasını indirmek ve LG UP programını bilgisayara indirip kullanmayı öğrenmektir. LG UP programını indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;