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Bu yazımızda sizlere LG akıllı telefonlarda bulunan manuel mod ayarları ile nasıl güzel fotoğraflar çekilir detaylı olarak anlatacağız. Yazımızın sonunda sizler için çektiğmiz fotoğrafları bulabilirsiniz. LG G5 Manuel mod kamera ayarları nasıl yapılır? Manuel kamera ayarları ile nasıl güzel fotoğraflar çekilir. Bu yazımızda ayrıca LG G4 manuel kamera ayarları ile LG V20 manuel kamera ayarlarını bulabilirsiniz. LG V10 modeli elimizde olmadığı için fotoğraf çekimi yapamadık ama aynı manuel ayarları kullanarak, manuel kamera ayarlarına sahip LG akıllı telefonlar ile güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Fotoğraf Çekimi İçin Gerekli Aksesuarlar

Daha iyi fotoğraf çekmek için bir kaç aksesuara ihtiyacımız var. Fotoğraf çekimlerinde titremeyi azaltmak için olmazsa olmazımız; Tripot ve Kulaklık‘dır. Kameramızın sabit olması ve titreşimi azaltmamız fotoğraf kalitesi için çok önemlidir. Çekim esnasında telefonumuza dokunmadan deklanşöre basmak için bir adet kulaklık kullanacağız. Gece çekimlerinde uzun pozlama yapılacağı için cihazı sabit bir yere koymak veya tripot benzeri bir alet yardımı ile sabitlemek gerekir. Sabitlediğimiz yerde cihazın titreme, oynama olasılığını ve bulanık çekimi tamamen ortadan kaldırmış oluruz.

Manuel Mod Ayarları

WB Modu

Sıcak & soğuk ayarı: Resimlerin daha sıcak veya daha soğuk görünmesini sağlar. Orta ayarda tutulduğunda renk dengesini sağlar.



MF Mod

Manuel odaklama: Çekeceğiniz ortama göre odaklamayı manuel olarak yapmanızı sağlar.



ISO Modu

ISO: Bize yetersiz ışık ortamlarında diyafram ve estanteneyi destekleyerek fotoğraf çekebilme olanağı sağlar.



S Modu

Manuel çekim hızı ayarı – estante: Yapacağınız hız ayarına göre resimler daha aydınlık veya daha karanlık çıkmasını sağlar 5/8/13/30 sn odaklama hızı ise gece çekimlerinde önemli rol oynar.



Gece çekimleri biraz zahmetlidir ancak manuel modu tamamen kavradıktan sonra çok eylenceli bir hal alır manzara çekimi veya karanlık ortam çekimi yapacağınız zaman genel olarak benim tavsiyem iso değerinin olduğunca düşük tutulmasıdır. Manuel hız ayarını (estante) kullanarak tozlanma, resimdeki patlama veya bozuk görüntüyü tamamen kaldırmış olursunuz. Manzara son estante ayarı 30 sn de karanlık kalıyorsa burada devreye ISO ayarı giriyor 50/100/200/400/600 gibi kademeli olarak sırasıyla çekim yaparak göz zevkinize ayarlayabilirsiniz.

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