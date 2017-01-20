Mesajların Sonundaki B001, B002 Kodları Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda mesajların sonuna eklenen sms kodlarını fark etmişsinizdir. Peki bu Sms mesajlarının sonuna eklenen B001, B002 ve B003 gibi devam eden kodlar ne anlama geliyor. BTK kısa bir süre önce yeni bir hizmete başladı ve artık kurumlar, firmalar tarafından gelen servis mesajlarının sonuna bazı kodları yerleştirmeye başladı. Peki bu B001, B002, B003 ve B004 diye devam eden bu kodlar ne alma geliyor? Bu kodlar bizim ne işimize yarayacak?

Mesajlardaki Kodlar Ne Anlama Geliyor?

BTK bu kodlara “Numara Taşınabilirliği Yönlendirme Kodları” ismini vermiş. BTK bu kodlar ile ilgili yayımladığı rapora göre B001’den B999’a kadar devam eden kodlar görebiliyoruz. Fakat bu kodların hepsi şimdilik kullanımda değil. Özel kurumlar, şirketler bazı kodları kullanmaya başladı. Hata şuan bu kodların bazılarını şirketler kullanarak SMS mesajlarında kullanıcılara gönderiyor. Artık size SMS göndermek isteyen kurumların bu kodları almaları şart. Ve bu kodları SMS mesajlarının sonuna eklemesi mecburiyeti var.

BTK’nın bu yeni uygulamayla ilgili tanımı ise şu şekilde;

“Taşınmış bir numara için alıcı şebeke bilgisini gösteren ve Kurum tarafından işletmecilere tahsis edilen yönlendirme kodudur. Söz konusu kodlar, halihazırda, bir işletmeciye numara taşınabilirliği kapsamında bir numara kaynağı tahsis edildiğinde tahsis edilmektedir. Kodun tahsisi için ilave bir işleme ihtiyaç yoktur.”

Mesaj Sonundaki Kodlar Ne İşe Yarayacak?

Bu kodlar aslında BTK’nın spam mesajları gönderen ve kullanıcıları rahatsız eden firmaların önüne geçmek için kullanılıyor. BTK, SMS gönderen kişi ya da işletmenin tespit edilebilmesini sağlıyor. Böylece kullanıcılar “ifade engelleme” bölümünde SMS istemediği kurumun kodunu yazarak bir daha bu kurumdan SMS gelmesinin önüne geçebiliyor.

Hangi Kodları Hangi Şirketler Kullanıyor?

B001 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.

B002 TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.

B003 Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

B011 DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ AŞ

B012 DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

B015 İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZ. A.Ş.

B016 VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B017 MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.

B018 SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

B019 TTNET A.Ş.

B020 TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

B021 NETGSM İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

B022 TTM TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B024 ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

B025 İKON İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON A.Ş.

B026 3C1B TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

B027 EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş.

B028 NAC TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

B029 DOĞUŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

B030 Türk Telekomünikasyon AŞ

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