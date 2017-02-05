Volte hizmeti ülkemizde geçtiğimiz yıl 4.5G teknolojisi ile kullanılmaya başlandı. 4.5G Mobil İnternet’in kullanılmaya başlaması ile hayatımıza bazı yenilikler girmiş oldu. Bu yenilikler; Volte, Vo-Wifi ve HD Ses gibi yüksek kaliteli sesli ve görüntülü konuşma seçenekleri sunuyor. LG Akıllı telefonlarda şebeke üzerinden görüntülü konuşma servisi maalesef bulunmuyor. Volte ile artık LG kullanıcıları’da yüksek kalitede görüntülü görüşme yapma imkanı sunuluyor.

Ülkemizde operatörler henüz 4.5G ve Volte’yi destekleyen tüm modeller için Volte hizmetleri aktif etmedi. Daha önce sitemizde Volte Görüntülü Konuşma Nasıl Aktif Edilir? adlı makaleyi paylaşmıştık. O makalemizde Operatörlerin destek verdiği telefonlarda Volte hizmetini nasıl aktif edeceklerini açıklamıştık. Şimdi sizlere operatörlerin destek vermediği telefonlarda Volte nasıl aktif edilir onu anlatacağız.

Operatörlerde Volte Desteği Nasıl Açılır?

Mobil operatörler şimdilik tüm modellere maalesef Volte desteği vermiyor. Durum böyle olunca Yeni aldığınız bir telefonda Volte hizmetini kullanamıyorsunuz. Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde operatör sizin telefonunuza destek vermese bile, sorunsuz şekilde bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bizim amacımız ilk etap’da kullandığımız mobil hatta Volte hizmetini açtırmak olacak.

İlk önce operatörün destek verdiği bir model bulup sim kartımızı bu telefona takmak olacak. Volte destekleyen bir telefonumuz olduğuna göre artık operatöre hattımıza Volte’yi tanımlaması için SMS gönderebiliriz.

Operatör Tarafından Volte Destekleyen LG Telefonlar

Turkcell: LG G4 – LG G5 = HDSES yazıp 2222 ‘ye SMS atın.

LG G4 – LG G5 = yazıp ‘ye SMS atın. Türk Telekom: LG G4 – LG G5 – LG G5 SE = VOLTE yazıp 5555 ‘e sms atın.

LG G4 – LG G5 – LG G5 SE = yazıp ‘e sms atın. Vodafone: LG G4 – LG G5 – LG G5 Se = Müşteri hizmetlerini arayın.

Bulabiliyorsanız yukarıdaki modellerden bir tanesini bulup sim kartınızı takıp Volte hizmeti aktif etmek için operatörünüze Mesaj gönderiniz. Samsung veya iPhone marka bir telefon ile de bu hizmeti aktif edebilirsiniz.

Hattımıza Volte hizmetini tanımladık’dan sonra kullandığımız Volte destekli telefona sim kartımızı takıp 4.5G ve Volte ayarlarını açmanız olacaktır. Şuanda LG V20 Volte destekliyor ama Operatörler destek veremediği için kullanıcılar maalesef aktif olarak kullanamıyordu. Bu işlemleri yaptık’dan sonra Volte hizmetini kullanabilirsiniz.

Bazı modellerde henüz test etme imkanımız olmadı. Uygulayan arkadaşlar gelişmeleri bizimle paylaşırsa seviniriz. LG V20‘ye destek vermeyen operatörlere yukarıdaki işlemleri yaptığımızda aktif olarak kullanmaya başladık. Ayrıca TR cihazda volte’yi aktif edip İthal bir telefonda Volte hizmeti kullana arkadaş varsa bu konuda bizi bilgilendirmesini istiyoruz.