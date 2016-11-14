Mobil Veri İnternet Açılmıyor Nasıl Düzelir?

Mobil veri İnternet açılmıyor nasıl ayarlarım, nasıl düzeltebilirim gibi sorular geliyor. Genel olarak yeni bir telefon aldığınızda veya telefonu fabrika ayarlarını geri yüklediğinizde en sık karşılaşılan olaydır. Mobil veri veya mobil İnternet kullanılamıyorsa telefonunuzda Apn ayarları yapmanız gerekmektedir. Apn genel olarak anlamı, erişim noktaları anlamına gelmektedir. Telefonunuzda erişim noktaları tanımlı olmadığı için mobil veri kullanamıyorsunuz ve mobil İnternet’e bağlanamıyorsunuz.

Mobil Veri ve İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Mobil İnternet ayalarını iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. İlk olarak hızlı ve kolay yöntem olan Operatörler üzerinden yapılan mobil veri ayarlarınızı aktaracağız. Basit ve hızlı bir yöntem olan müşteri hizmetlerini aramak. Aşağıdan kullandığınız mobil operatörün müşteri hizmetleri numarasını İnternet ayarı yapacağınız telefon ile değilde farklı bir telefon ile aramalısınız.

Türk Telekom Müşteri Hizmetleri (Avea) 444 1 444

Turkcell Müşteri Hizmetleri 0532 532 00 00

Vodafone Müşteri Hizmetleri 0542 542 00 00

Müşteri hizmetlerini aradığınızda paketiniz veya dakikanız varsa ondan düşer.

Manuel Olarak Mobil Veri ve İnternet Ayarları

Genelde yukarıdaki ilk işlem müşteri hizmetlerine bağlanmanız uzun sürdüğü için manuel olarak İnternet ayarlarınızı yapmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki görsellerden sırası ile Mobil veri ayarlarınızı yapabilirsiniz.