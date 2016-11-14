Mobil Veri İnternet Açılmıyor Nasıl Düzelir?

Mobil veri İnternet açılmıyor nasıl ayarlarım, nasıl düzeltebilirim gibi sorular geliyor. Genel olarak yeni bir telefon aldığınızda veya telefonu fabrika ayarlarını geri yüklediğinizde en sık karşılaşılan olaydır. Mobil veri veya mobil İnternet kullanılamıyorsa telefonunuzda Apn ayarları yapmanız gerekmektedir. Apn genel olarak anlamı, erişim noktaları anlamına gelmektedir. Telefonunuzda erişim noktaları tanımlı olmadığı için mobil veri kullanamıyorsunuz ve mobil İnternet’e bağlanamıyorsunuz.
Mobil Veri ve İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Mobil İnternet ayalarını iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. İlk olarak hızlı ve kolay yöntem olan Operatörler üzerinden yapılan mobil veri ayarlarınızı aktaracağız. Basit ve hızlı bir yöntem olan müşteri hizmetlerini aramak. Aşağıdan kullandığınız mobil operatörün müşteri hizmetleri numarasını İnternet ayarı yapacağınız telefon ile değilde farklı bir telefon ile aramalısınız.
- Türk Telekom Müşteri Hizmetleri (Avea) 444 1 444
- Turkcell Müşteri Hizmetleri 0532 532 00 00
- Vodafone Müşteri Hizmetleri 0542 542 00 00
Müşteri hizmetlerini aradığınızda paketiniz veya dakikanız varsa ondan düşer.
Manuel Olarak Mobil Veri ve İnternet Ayarları
Genelde yukarıdaki ilk işlem müşteri hizmetlerine bağlanmanız uzun sürdüğü için manuel olarak İnternet ayarlarınızı yapmanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki görsellerden sırası ile Mobil veri ayarlarınızı yapabilirsiniz.
- Ayarlar/ Daha Fazla/ Mobil Şebekeler/ Erişim Noktası Adları. Bu yol bazı modellerde farklılık göstere bilir. Bir diğer ayarlar yolu ise şu şekildedir. Ayarlar/ Ağlar/ İnternet paylaşımı ağlar/ Mobil Şebekeler/ Erişim noktası Adları Bu bölüme girdikten sonra aşağıda ki işlemleri gerçekleştirin ve yeni İnternet ayarlarınızı yapınız. Erişim noktası Adlarını açtıktan sonra Sağ üst köşede bulunan üç noktalı bölüme tıklayınız ve Yeni Apn seçeneğini seçiniz. Bazı modellerde Erişim noktası Adlarına tıklayınız Yeni APN Kur seçeneğini işaretleyip “İsim” ve “APN” seçeneklerine “internet” yazıp telefonu yeniden başlatın.
Ben niye yapinca olmuyo biraz yardim lutfen admin
Ben de aynisini yaptim ama olmadi
Uzun uğraşlar sonucunda mobil verimi sizin yöntemlerinizle aktif etmeyi başardım..
“Erişim noktası adları” kısmından menü tusuna basarak “varsayılana dön” denildikten sonra yeni APN ekleyerek problemi giderdim. Sadece “İsim” ve “APN” kısmına internet yazmam yetti.
Teşekkürler.
Rica ederiz.
Manuel internet ayarlama işe yaradı teşekkürler
Rica ederiz.
Benim telefonum lg k10 mobil veriye bağlandığım zaman internette dolaşırken ya da video izlerken yaklaşık yarım saat bir saat sonra telefon servis etkin değil, yalnızca acil çağrılar, sım kart etkin değil diyor ve kendi kendine açılıp tekrar kapanıyor. Servise gönderdim ıme numarasını değiştirdiler ama tekrar aynı sorunları yaşıyorum şu an. Telefonum düzelir mi yoksa kullanılmaz mı artık