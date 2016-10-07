Son dönemlerde kullanıcıların oldukça şikayetçi oldukları bir konu: “Mobil Veri Kapalı Ama Hattımdan TL Gidiyor.”

Eğer herhangi bir operatörde faturasız hat kullanıyorsanız özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz. “İnternet paketiniz yoksa; mobil veriniz ve dolaşımda veri kapalı olduğu halde TL’niz gidebilir.” Bunu test etmeden yazmak istemediğimiz için 3 gün boyunca test ettik ve sonuçlarını paylaşıyoruz.

Mobil Veri Kapalı Ama Hattımdan TL Gidiyor

20 TL yüklenen bir hatta 48 saat içinde Mobil Veri kapalı olduğu halde tam olarak 12 TL. düşmüştür. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü üzere Wi-fi açık ve hattan 1 TL düşülmekte.

Konuyla ilgili operatörle görüşüldüğünde söylenecek şeyleri biliyorsunuz genelde aynı cevabı verirler, “Cihazınızla ilgili bir sorun servisle görüşün cevabı aldık. Telefon görüşmeleri, mail, sosyal medyada müşteri hizmetlerine sorular vs. cevapları değişmedi. “Cihazda sorun var.” cevabından başka bir cevap alınmadık. Haliyle, bu durumda acaba bizim bu telefonlarda görmediğimiz bir ayar mı var? sorusu gelmekte insanın aklına.

Hattımdan TL Gidiyor İşte ÇÖZÜMÜ!

İlk aklımıza gelen LTE oldu ve tahminimizde doğru çıktı. Telefonun ağ modu 3G’ye alındığında bu paralar yerinde kalmaya başladı. Evet suçlu 4,5G çıktı. Cezasını ise kullanıcılar ödemekte. Şimdi burada sorunlu olan cihaz mı? Yoksa hattı kullanımımıza sunan operatörler mi? Bunun cevabını henüz bulamadık ama takipçisi olacağız.

Şimdi haliyle soruyorsunuz giden paralar ne oldu. Yukarıda bulunan resimde 0Kb harcamaya kesilen 1 TL’ler iade edildi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi internet paketiniz yoksa ve telefon ağ modu LTE ayarlı ise bu kullanım bilgilerini kontrol edin. Paranız cebinizde kalsın istiyorsanız Ağ modunu 3G ye çekin.