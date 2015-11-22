Telefonunda Cloudy G2ve 3.3 romu kullananlar için bir XDA geliştirici olan Shaolin007 çok güzel bir yama hazırlamış. Bu yama ile telefonunuzun Durum Çubuğunu (Statusbar) ya da Gezinti Çubuğunu (NavBar) değiştirebilir ve telefonunza ayrı bir hava katabilirsiniz.

 

 

Yükleme Rehberi: 

  • Zip dosyasını indirip telefon hafızanıza kopyalayın
  • Telefonunuzu Recovery Mod’da başlatın
  • İstediğiniz modu yükleyin
  • Telefonu yeniden başlatın

 

 

NavBar yüklekliği:

 

NavBar Buton Büyüklüği:

 

Statusbar:

 

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

PAYLAŞ
LGDestek
LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • Kadir Yüksel

    lg g2 kullanıyorum bir türlü Recovery Modda başlatamadım.Factory reset çıkıyor hep