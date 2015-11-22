Telefonunda Cloudy G2ve 3.3 romu kullananlar için bir XDA geliştirici olan çok güzel bir yama hazırlamış. Bu yama ile telefonunuzun Durum Çubuğunu (Statusbar) ya da Gezinti Çubuğunu (NavBar) değiştirebilir ve telefonunza ayrı bir hava katabilirsiniz.

Yükleme Rehberi:

Zip dosyasını indirip telefon hafızanıza kopyalayın

Telefonunuzu Recovery Mod’da başlatın

İstediğiniz modu yükleyin

Telefonu yeniden başlatın

NavBar yüklekliği:

NavBar Buton Büyüklüği:

Statusbar:

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