[MOD] LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar – NavBar Yaması

Telefonunda Cloudy G2ve 3.3 romu kullananlar için bir XDA geliştirici olan çok güzel bir yama hazırlamış. Bu yama ile telefonunuzun Durum Çubuğunu (Statusbar) ya da Gezinti Çubuğunu (NavBar) değiştirebilir ve telefonunuza ayrı bir hava katabilirsiniz.

LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar/NavBar Yaması Yükleme

Zip dosyasını indirip telefon hafızanıza kopyalayın

Telefonunuzu Recovery Mod’da başlatın

İstediğiniz modu yükleyin

Telefonu yeniden başlatın

LG G2 Cloudy 3.3 NavBar Yüksekliği

LG G2 Cloudy 3.3 NavBar Buton Büyüklüğü

LG G2 Cloudy 3.3 Statusbar