[MOD] LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar – NavBar Yaması

Telefonunda Cloudy G2ve 3.3 romu kullananlar için bir XDA geliştirici olan Shaolin007 çok güzel bir yama hazırlamış. Bu yama ile telefonunuzun Durum Çubuğunu (Statusbar) ya da Gezinti Çubuğunu (NavBar) değiştirebilir ve telefonunuza ayrı bir hava katabilirsiniz.
LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar/NavBar Yaması Yükleme
- Zip dosyasını indirip telefon hafızanıza kopyalayın
- Telefonunuzu Recovery Mod’da başlatın
- İstediğiniz modu yükleyin
- Telefonu yeniden başlatın
LG G2 Cloudy 3.3 NavBar Yüksekliği
LG G2 Cloudy 3.3 NavBar Buton Büyüklüğü
LG G2 Cloudy 3.3 Statusbar
- 44 Dpi (Stock Statusbar)
- 44 Dpi (Stock Status Bar)
- Cloudy Statusbar (Stock NavBar Buton)
- Stock Statusbar (Stock NavBar Buton)
- Stock StatusBar (Cloudy NavBar Buton)
- Stock StatusBar (Cloudy NavBar Buton)
- IOS StatusBar
- IOS StatusBar (44 Dpi NavBar Buton)
- Cloudy Statusbar
- Stock StatusBar (44Dpi NavBar Buton)
- AOSP StatusBar (Cloudy NavBar Buton)
- AOSP StatusBar (Stock NavBar Buton)
- IOS StatusBar (Cloudy NavBar Buton)
- IOS StatusBar (Stock NavBar Buoton)
Factory reset gorundukten sonra kapatma tuşuna iki kez baş recovery modu acilir
lg g2 kullanıyorum bir türlü Recovery Modda başlatamadım.Factory reset çıkıyor hep