[MOD] LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar – NavBar Yaması

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LGDestek
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LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar - NavBar Yaması

Telefonunda Cloudy G2ve 3.3 romu kullananlar için bir XDA geliştirici olan Shaolin007 çok güzel bir yama hazırlamış. Bu yama ile telefonunuzun Durum Çubuğunu (Statusbar) ya da Gezinti Çubuğunu (NavBar) değiştirebilir ve telefonunuza ayrı bir hava katabilirsiniz.

  LG G2 Cloudy 3.3 StatusBar/NavBar Yaması Yükleme

  • Zip dosyasını indirip telefon hafızanıza kopyalayın
  • Telefonunuzu Recovery Mod’da başlatın
  • İstediğiniz modu yükleyin
  • Telefonu yeniden başlatın

  LG G2 Cloudy 3.3 NavBar Yüksekliği

  LG G2 Cloudy 3.3 NavBar Buton Büyüklüğü

  LG G2 Cloudy 3.3 Statusbar

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LGDestek
LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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